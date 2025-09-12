Alerta por video falso que usa la imagen de gerente de EPM para promover pirámide

Un video en el que el gerente de EPM, John Maya Salazar, supuestamente promociona una plataforma de inversión que daría ganancias rápidas y con una inversión mínima está circulando en internet, pero resulta que es falso.

Así lo advirtió Empresas Públicas de Medellín al explicar que las imágenes que aparecen publicadas en la red social Facebook fueron logradas mediante inteligencia artificial y, por lo tanto, son fraudulentas.

Para tratar de darle más credibilidad al video, quienes lo subieron le anexan una noticia, también apócrifa, supuestamente aparecida en un periódico de alta circulación.

“EPM reitera a la comunidad que todos los servicios de la Empresa se cobran únicamente a través de la factura de servicios públicos y que todas las transacciones digitales se realizan en el sitio web de la Empresa: www.epm.com.co”, aclaró el conglomerado de servicios públicos en un comunicado.

A la vez, hizo un llamado para que la gente verifique la información relacionada con EPM solo en los canales oficiales de la organización y no comparta información falsa que pueda contribuir a amplificar este tipo de estafas.

La proliferación de plataformas de inversión que ofrecen rendimientos astronómicos de manera instantánea se ha vuelto pan de cada día y se ha constituido en una trampa para estafar a incautos.