Tras atentado a torre de energía en Medellín, blindan la ciudad hasta con fuerzas especiales y Fudra del Ejército

Los uniformados fueron presentados en la mañana de este viernes en el Batallón Bomboná, localizado en el barrio Buenos Aires . Entre ellos hay 350 soldados incluidas tropas de la PM4, Fuerzas Especiales y la Fuerza de Despliegue Rápido ), así como 130 policías especializados: 70 del Bloque de Búsqueda, 20 del GOES, 10 del Gaula, 10 de Sipol, 10 de la Sijín y 10 de la Dijín.

Dos días después del atentado en un sector céntrico de Medellín , en el que las disidencias derribaron una torre de energía de EPM, las autoridades reforzaron la seguridad en la ciudad con la llegada de 480 nuevos efectivos de la Fuerza Pública.

“La mejor forma de cuidarnos y cuidar a nuestra ciudadanía es neutralizando la amenaza terrorista. Esa es la misión que les han encomendado a ustedes como soldados y policías de la patria. Hay quienes quieren generar terror. Lo que vivimos en las últimas horas es una amenaza directa a nuestra gente y a nuestra Fuerza Pública ”, les dijo el alcalde Federico Gutiérrez , al indicarles que la tarea es desmantelar por completo el frente 36 de las disidencias de las Farc, grupo que habría acometido el ataque terrorista el miércoles pasado en el sector de Loreto, a solo unas cuadras del centro administrativo La Alpujarra, que le sirve de sede a la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia .

También se anunció que estos efectivos que recién llegan a la capital antioqueña serán desplegados en corredores estratégicos para reforzar patrullajes, inteligencia e investigaciones y, al mismo tiempo, desarticular estructuras que buscan intimidar a la ciudadanía.

El plan operativo contempla puestos de control las 24 horas en las principales vías y accesos de la capital antioqueña; planes Avispa entre Ejército y Policía en semáforos y corredores arteriales; patrullajes conjuntos en la periferia con el GOES y Fuerzas Especiales; y allanamientos en busca de explosivos y miembros de grupos criminales.

Pero igualmente la intención es reforzar la videovigilancia sobre infraestructura estratégica con cámaras y drones, lo mismo que patrullajes aéreos nocturnos con helicópteros de la Policía y la Fuerza Aérea en zonas rurales.

Y de manera complementaria, ofrecerán recompensas hasta de $50 millones a quien dé información para prevenir o contrarrestar hechos de terrorismo, y hasta $100 millones por información que permita identificar, capturar y judicializar a alias ‘Primo Gay’, quien sería el cabecilla de las disidencias en este departamento.

El alcalde Gutiérrez informó además que el jueves en un allanamiento en el barrio Manrique, zona nororiental, las autoridades capturaron a alias ‘el Sastre’ o ‘el Pío’, quien sería un encargado de la logística del frente 36, en un operativo en el que habrían decomisado 19 banderas alusivas a esa organización idénticas a la que dejaron en el terreno donde estaba la torre eléctrica que colapsó por la acción de los explosivos.





En el mismo lugar ocupado por la Fuerza Pública habrían encontrado equipos de comunicación iguales a los que fueron utilizados en el ataque.

“Estos radios no eran para comunicarse, sino para activar cargas explosivas”, apuntó Gutiérrez.