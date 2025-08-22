Tenga cuidado: así están estafando gente con contratos falsos de Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud informó esta semana que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación un presunto caso de suplantación de identidad y fraude, mediante el cual un ciudadano habría ofrecido contratos falsos en nombre del Ministerio a cambio de dinero.
Según la denuncia presentada, esta persona estaría haciéndose pasar por un directivo de esta cartera utilizando a su vez documentos adulterados con firmas simuladas de varios funcionarios, incluyendo la del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, con el fin de dar apariencia de legalidad a sus ofrecimientos.