Polémica en Rionegro por viaje de concejales y funcionarios a China

Toda una polémica política se ha armado en Rionegro por el viaje que sus 17 concejales hicieron a China acompañados de algunos funcionarios del municipio. El periplo ha generado varias suspicacias entre los detractores de algunos de estos políticos, toda vez que apenas se han conocido detalles del viaje que habría ocurrido a inicios de septiembre y del que no ha quedado claridad de quién pagó por ir al otro lado del mundo. Lea más: Citan a Paola Holguín, MinCultura, a debate de control político por retiro de obras del Museo Nacional Según dio a conocer el portal de noticias políticas KienyKe –del Oriente antioqueño– el viaje comenzó el 6 de septiembre y culminó el 21 de ese mismo mes. Durante su permanencia en territorio chino, los políticos habrían estado en tres ciudades. Pero hasta ahí ha llegado la información del caso, lo que ha generado más dudas que certezas sobre el viaje.

¿A qué fueron?

EL COLOMBIANO confirmó que la ida a China de los corporados se dio por medio de una invitación de la Fundación Fundagedescol –organización que se reseña como líder en la estructuración de procesos de desarrollo territorial sostenible en Colombia desde 2002, especializada en estructurar e implementar procesos de desarrollo territorial sostenible– y de la Cámara para la Cooperación Hispano China. “Esta fue una inmersión académica a la cual se invitó al municipio y al Concejo de Rionegro para participar en la Misión de Inmersión Colombia–China 2026, una experiencia de aprendizaje, relacionamiento institucional y transferencia de conocimiento”, dijeron desde Fundagedescol. Según ellos, la invitación se hizo formalmente al presidente del Concejo, Ramón Cendoya Gaviria, y al alcalde Jorge Rivas. Al tratarse de una misión de iniciativa privada y abierta, no se trató de una visita oficial o bilateral. Por ello, la invitación no tenía vínculo con el gobierno chino según explicaron desde la Fundación.

La entidad agregó que el itinerario incluyó las ciudades de Beijing, Shenzhen y Shanghái. En Beijing, capital política de China, los corporados asistieron a la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China (CIFTIS), la más importante del sector público. En Shenzhen, capital tecnológica china, conocieron de tecnología y su aplicación en el ámbito público; y en Shanghái, la capital económica, vieron de primera mano avances en urbanismo, conectividad, movilidad y transformación económica.

¿Qué funcionarios fueron?

A la misma también fueron varios funcionarios de la Alcaldía de Rionegro. Este diario indagó sobre quiénes fueron para entender el objetivo del viaje. El asunto ha calado entre los detractores de la administración, pues los funcionarios activos deben no solo contar con el aval –mediante acto administrativo– del alcalde para abandonar el municipio, sino que también deben justificar el motivo de la comisión, y si esta tendría gastos asumidos por la administración, documentos que hasta ahora no se han conocido. Fundagedescol confirmó que a China fueron tres secretarios de Despacho y un Jefe de Oficina. “Sus nombres se los puede suministrar la administración municipal a quienes les corresponde esta información”, indicaron. Fuentes en Rionegro aseguraron que a China fueron Carlos Andrés García Castaño, secretario de Gobierno; el jefe de la Oficina de Proyectos Especiales, Jefferson Alzate, y el secretario General de Rionegro, Nicolás Ramírez. De acuerdo a lo comentado, los tres funcionarios de alto nivel viajaron con el aval del alcalde Jorge Rivas Urrea, en calidad de comisión de servicios. Este diario quiso corroborar la información con la Alcaldía de Rionegro, pero desde la entidad indicaron que solo se referirían al tema mediante derecho de petición.

¿Qué dicen los concejales?

Una de las principales preguntas de los rionegreros es quién pagó por ese viaje. EL COLOMBIANO conversó con el presidente Cendoya quien detalló que la condición para asistir al gigante asiático era que cada quien costeara de su propio bolsillo todos los gastos; por lo que no hubo rubros del Concejo comprometidos. Entérese: Este sería el inventario de las piezas retiradas del Museo Nacional: hay obras de artistas antioqueños También fue enfático en afirmar que para las fechas mencionadas el Concejo de Rionegro no tuvo ni sesiones ordinarias ni extraordinarias programadas. Por ello, para él, no hubo ningún tipo de extralimitación de funciones. Eso sí, en redes sociales varios corporados han montado fotos y videos donde se les ve en lo que sería planes turísticos durante su estancia en China. El tema de los pagos a cuenta propia lo corroboró Fundagedescol. “Nuestra labor y la de la Cámara consistió exclusivamente en la coorganización y gestión académica, estructuración de agenda técnica, logística y articulación institucional. En consecuencia, el 100% de los gastos individuales fue asumido por los asistentes”, apuntaron. Bloque de preguntas y respuestas: