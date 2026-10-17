Golpe a “los Pachenca”: Policía incautó 27 fusiles y un lanzagranadas en Santa Marta

La Policía Nacional incautó 27 fusiles, un lanzagranadas, 19 proveedores y 728 cartuchos en una caleta del frente Libardo Vergel de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, o “los Pachenca”, en Santa Marta. El operativo, coordinado con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fue anunciado este sábado por el presidente Abelardo De La Espriella.

De acuerdo con la información divulgada por el mandatario y la institución, el material de guerra fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar los procedimientos judiciales correspondientes y establecer su procedencia y posible relación con actividades delictivas.

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El presidente calificó el resultado como un golpe a la capacidad armada y logística de esta organización criminal y aseguró que el Gobierno continuará las operaciones para desarticular sus estructuras y afectar los recursos con los que financian sus actividades ilícitas.

“Vamos a perseguir a estos narcoterroristas con toda la fuerza legítima del Estado: capturarlos o darlos de baja en operaciones, y quitarles las armas y los recursos con los que financian el crimen”, manifestó.