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Golpe a “los Pachenca”: Policía incautó 27 fusiles y un lanzagranadas en Santa Marta

La Policía halló una caleta del frente Libardo Vergel de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o “los Pachenca”, en un operativo coordinado con la DEA.

  • La Policía Nacional incautó 27 fusiles, un lanzagranadas, 19 proveedores y 728 cartuchos en una caleta del frente Libardo Vergel de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en Santa Marta. FOTO: CORTESÍA PRESIDENCIA
    La Policía Nacional incautó 27 fusiles, un lanzagranadas, 19 proveedores y 728 cartuchos en una caleta del frente Libardo Vergel de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en Santa Marta. FOTO: CORTESÍA PRESIDENCIA
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Policía Nacional incautó 27 fusiles, un lanzagranadas, 19 proveedores y 728 cartuchos en una caleta del frente Libardo Vergel de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, o “los Pachenca”, en Santa Marta. El operativo, coordinado con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), fue anunciado este sábado por el presidente Abelardo De La Espriella.

De acuerdo con la información divulgada por el mandatario y la institución, el material de guerra fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá adelantar los procedimientos judiciales correspondientes y establecer su procedencia y posible relación con actividades delictivas.

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El presidente calificó el resultado como un golpe a la capacidad armada y logística de esta organización criminal y aseguró que el Gobierno continuará las operaciones para desarticular sus estructuras y afectar los recursos con los que financian sus actividades ilícitas.

Vamos a perseguir a estos narcoterroristas con toda la fuerza legítima del Estado: capturarlos o darlos de baja en operaciones, y quitarles las armas y los recursos con los que financian el crimen”, manifestó.

Por su parte, el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía, señaló que la coordinación entre las capacidades investigativas de la institución y la cooperación internacional permite ubicar e incautar material que podría ser utilizado por las organizaciones criminales.

Según la información suministrada, este operativo se suma a otras acciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, entre ellas la neutralización de su segundo cabecilla, la captura de integrantes de la estructura y la incautación de una tonelada de cocaína.

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Incautación de marihuana en la vía Panamericana

En otro operativo, la Policía incautó cerca de una tonelada de marihuana que era transportada en un camión por la vía Panamericana, en el tramo entre Santander de Quilichao y Popayán, en el Cauca. Durante el procedimiento fue capturada una persona presuntamente vinculada con la red criminal.

El presidente informó que las autoridades encontraron 1.000 paquetes de una sustancia vegetal. Sin embargo, precisó que su contenido estaba pendiente de confirmación por parte de las autoridades competentes.

“Que les quede claro a los criminales: no les vamos a dar tregua. Seguiremos cerrándoles las rutas al narcotráfico y golpeando sus negocios ilícitos”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.

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Los dos procedimientos apuntan a afectar capacidades distintas de las organizaciones criminales: por un lado, el acceso a armas y municiones y, por otro, el transporte de posibles cargamentos de droga. En el caso de la sustancia incautada en el Cauca, su composición deberá ser confirmada por las autoridades.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué armas incautó la Policía en Santa Marta?
La Policía decomisó 27 fusiles, un lanzagranadas, 19 proveedores y 728 cartuchos en una caleta del frente Libardo Vergel de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
¿Dónde fue encontrada la caleta de armas?
El escondite fue hallado en Santa Marta durante un operativo coordinado con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
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