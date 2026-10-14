Gobierno radica Presupuesto de 2027 para segundo debate en Senado: aquí todos los cambios

La ponencia para segundo debate del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, que será discutida en la plenaria del Senado, mantiene el monto total en $634,9 billones, pero propone cambios en la distribución de los recursos entre sectores.
El ajuste más significativo corresponde al servicio de la deuda pública nacional, cuyo presupuesto pasaría de $152,4 billones, aprobados en primer debate, a $144,1 billones. La reducción sería de $8,36 billones, equivalente a 5,5%.
Sin embargo, el recorte propuesto supera los $6 billones que, según lo anunciado previamente por el senador Christian Garcés, ponente del proyecto, se habían acordado reducir con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.