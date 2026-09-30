Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal en Dinamarca; ¿por qué?

Este miércoles 30 de septiembre, se conocieron las declaraciones del técnico de Portugal, Jorge Jesús, acerca de Cristiano Ronaldo, donde afirma que le prometió minutos en el compromiso anterior contra Noruega, pero que no pudo cumplir con su palabra porque el compromiso pedía otros jugadores. Además, dijo que conocía bien a Cristiano y que en Arabia no jugaba tan seguido. Hay que recordar que él lo dirigió en Al-Nassr la temporada pasada.

Ante estas palabras, Cristiano Ronaldo primero respondió sin presentarse al entrenamiento de la selección lusa por segundo día consecutivo. Minutos más tarde de que terminara la práctica de Portugal, “El Comandante” publicó en Instagram un mensaje en el que afirma que se retira de la concentración y que después se sabrán las verdaderas razones.

“Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional, y a raíz de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional. A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al que siempre me he dedicado. Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, escribió el cinco veces ganador del Balón de Oro.