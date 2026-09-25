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¿Se prepara EE. UU. para una posible intervención militar en Cuba?

Un documento interno pide verificar la disponibilidad de seis unidades para los próximos meses.

  • Tensión entre EE. UU. y Cuba: evalúan unidades militares para una posible operación. FOTO: GETTY
    Tensión entre EE. UU. y Cuba: evalúan unidades militares para una posible operación. FOTO: GETTY
  • ¿Se prepara EE. UU. para una posible intervención militar en Cuba?
Colprensa
hace 2 horas
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La posibilidad de una operación militar estadounidense alrededor de Cuba vuelve a estar en el radar de Washington. Un documento interno del Ejército de Estados Unidos plantea revisar qué unidades podrían estar disponibles para apoyar al Comando Sur durante los próximos meses, según una investigación publicada por CBS News.

El mensaje, conocido por la cadena estadounidense, no menciona directamente a Cuba. Sin embargo, funcionarios consultados por CBS relacionaron la solicitud con la planificación que las Fuerzas Armadas mantienen sobre la isla.

La revisión incluye seis unidades que podrían quedar bajo la autoridad del Comando Sur y cuya disponibilidad se estaría evaluando para un periodo de entre 90 y 120 días.

Entre las capacidades contempladas aparecen personal médico, apoyo logístico y unidades de ingeniería. También se estudia la posibilidad de conformar una brigada médica que permita coordinar los servicios sanitarios que serían necesarios en una eventual operación.

El escenario que revisa el Ejército estadounidense

Una de las unidades mencionadas es un batallón de apoyo logístico de combate, encargado de tareas como transporte, mantenimiento, combustible y abastecimiento. También figura un batallón de ingenieros, mientras que el componente médico tendría funciones de coordinación y apoyo.

El Comando Sur evitó entregar detalles específicos sobre sus planes. En declaraciones recogidas por CBS, un portavoz explicó que la unidad mantiene una coordinación permanente con la Fuerza Conjunta para revisar posibles requerimientos dentro de su área de responsabilidad y respaldar las misiones que le sean asignadas.

¿Se prepara EE. UU. para una posible intervención militar en Cuba?

Washington y La Habana atraviesa una nueva etapa de tensión, pues en mayo, CBS ya había informado que organismos de inteligencia estadounidenses analizaban cómo podría responder Cuba ante una eventual acción militar y que se estaban estudiando opciones para el presidente Donald Trump.

En julio, además, la misma cadena reportó que funcionarios del Pentágono habían revisado distintos escenarios de intervención, entre ellos una posible operación aérea con participación de miles de soldados. En ese momento, las fuentes consultadas insistieron en que esos ejercicios de planificación no equivalían a una decisión de ejecutar una operación.

La tensión política también se hizo visible esta semana durante la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí, Trump calificó a Cuba como un “Estado fallido” y aseguró que su Gobierno busca un cambio fundamental en la isla. La delegación cubana salió de la sala durante sus declaraciones, según Reuters.

La información conocida apunta a preparativos y evaluaciones dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, no a un anuncio de despliegue. El alcance que finalmente puedan tener esas revisiones dependerá de las decisiones que adopte la Administración Trump.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Estados Unidos prepara una operación militar contra Cuba?
La información conocida apunta a que el Ejército estadounidense está evaluando la disponibilidad de unidades que podrían apoyar al Comando Sur, pero no existe en la noticia un anuncio de que Estados Unidos haya decidido ejecutar una operación militar contra Cuba. CBS News señala que los ejercicios y escenarios de planificación no equivalen a una decisión de intervenir.
¿Qué unidades militares de Estados Unidos podrían ser enviadas al Comando Sur por la situación en Cuba?
El documento revisado por CBS menciona seis tipos de unidades cuya disponibilidad está siendo evaluada para un posible periodo de 90 a 120 días. Entre las capacidades señaladas están unidades médicas, logísticas y de ingeniería.
¿Qué significa que las unidades estén disponibles durante 90 a 120 días?
Significa que el Ejército estadounidense está evaluando qué unidades podrían quedar disponibles para apoyar al Comando Sur durante ese periodo. El plazo no significa que una intervención militar vaya a comenzar necesariamente dentro de 90 o 120 días.
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