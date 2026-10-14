La dura advertencia de la Dimayor: finales de liga podrían irse hasta enero y sin transmisiones

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, hizo una advertencia sobre los recurrentes aplazamientos de los partidos que se están presentando en la liga colombiana y subrayó que esta situación podría alargar el certamen hasta el 2027.

El directivo hizo la alerta aludiendo a lo que sucedió en la noche del martes 13 de octubre en el estadio bogotano. “Definitivamente no vamos a poder terminar como teníamos programado, incluso podríamos ir hasta enero con este problema del Campín que nos obliga a mover partidos”, declaró ante el portal Zona libre de humo.

Zuluaga agregó sobre las consecuencias de ese retraso. “No quiero llegar a extremos, pero que vayamos hasta enero nos obligaría a terminar el FPC sin Televisión”.

Esto radicaría en que, si se prolonga la liga hasta el 2027, no se podría cubrir por televisión, ya que el acuerdo vigente de derechos audiovisuales con Win Sports vence el 31 de diciembre de 2026.

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El problema, según el presidente de Dimayor, es que pueden cancelarse más partidos o moverse debido al uso de los estadios para los conciertos, y mencionó el caso de El Campín, donde hay comprometidos algunos espectáculos como el de Karol G, Fonseca, Ryan Castro y Tigres del Norte. “Vamos a tener muchos inconvenientes a futuro, hay siete conciertos programados hasta terminar el año”, destacó.

Ya el recinto bogotano ha generado movimientos en el calendario con el aplazamiento de Millonarios vs. Once Caldas y el de Santa Fe vs. Jaguares debido al mal estado de la cancha del estadio. Estos aplazamientos tienen el agravante de que mover a los embajadores y a los cardenales al Estadio Metropolitano de Techo resulta, según Zuluaga, porque ambos clubes tienen más de 15.000 abonos vendidos, cantidad que supera el aforo de ese escenario.