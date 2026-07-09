Las razones por las que aún no se puede definir el futuro de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

El primer paso llegará este 31 de julio, cuando finalice oficialmente el contrato del entrenador argentino. Solo a partir de ese momento la Federación podrá abordar formalmente la posibilidad de una renovación o de iniciar la búsqueda de un nuevo seleccionador.

Aunque algunos sectores han dado por segura la continuidad de Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia, la realidad institucional de la Federación Colombiana de Fútbol indica que esa decisión todavía no puede considerarse definitiva. Antes de definir quién liderará el nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030, la entidad deberá resolver una serie de asuntos estatutarios y administrativos que mantienen congelada cualquier determinación.

Todo depende del nuevo Comité Ejecutivo

La decisión, sin embargo, no recaerá únicamente sobre el presidente de la Federación, Ramón Jesurún. El próximo 28 de agosto se instalará oficialmente el nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, elegido el pasado 19 de marzo y pendiente de ratificación. Será ese organismo el encargado de definir el rumbo deportivo de la Selección y, en consecuencia, de respaldar o no la continuidad del actual cuerpo técnico.

Hasta que ese comité no quede conformado y entre en funciones, cualquier anuncio sobre el futuro de Lorenzo carece de sustento institucional. Además, la permanencia de Jesurún tampoco está completamente despejada.

Un debate jurídico mantiene la incertidumbre

En las últimas semanas surgió una discusión jurídica alrededor de los límites para la reelección en los órganos de administración de los organismos deportivos.

El presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, presentó un recurso de reposición ante el Ministerio del Deporte por la inscripción de Ramón Jesurún como integrante del nuevo Comité Ejecutivo, argumentando que ya habría cumplido el número de períodos permitidos.

Aunque el Ministerio del Deporte, bajo la administración saliente, aclaró que no tiene competencia previa para pronunciarse sobre ese debate, el recurso mantiene abierta la controversia y anticipa semanas de tensión dentro de la Federación.

Así quedará conformado el nuevo comité

El Comité Ejecutivo que asumirá funciones el 28 de agosto tendrá varias novedades. La Dimayor modificó sus representantes. Saldrán Luis Miranda y Juan Fernando Mejía, mientras que ingresarán Alejandro Arteta, expresidente del Junior de Barranquilla, y Óscar Astudillo, quien dirigió la Federación entre 2002 y 2006 y recientemente estuvo vinculado al Envigado.

Carlos Mario Zuluaga continuará como vicepresidente, mientras que la Difútbol eligió a Juan Fernando Mejía como reemplazo de Elkin Arce y ratificó a Jaime Ordóñez.

Será este grupo de dirigentes el que, más allá de la posición individual de Jesurún, tome la decisión sobre el futuro del banquillo de la Selección Colombia.

El tiempo empieza a jugar en contra

La incertidumbre administrativa coincide con un calendario que no da demasiadas ventajas.

La próxima ventana internacional de la FIFA se disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, período reservado para partidos amistosos de selecciones nacionales.

Colombia todavía no tiene rivales confirmados porque la Federación ha preferido resolver primero quién será el encargado de liderar el nuevo proceso antes de programar los compromisos de preparación con miras al Mundial de 2030 y a la Copa América de 2028.

Sin embargo, el margen comienza a reducirse. Si la decisión se prolonga demasiado, la Federación podría verse obligada a afrontar esos primeros compromisos con un entrenador interino mientras se define el proyecto definitivo.