Así es Miller Soto, el portavoz del presidente Abelardo que usa silla de ruedas desde el secuestro

Miller Soto es costeño, de esos a los que el sol les enseñó más de lo que los hizo sudar. Nació en Barranquilla, ciudad que marcó buena parte de su carácter y de su trayectoria política. Sus raíces, sin embargo, están en La Guajira; su padre, José Soto Berardinelli, es oriundo de Barrancas y fue alcalde de ese municipio.
La vida de Miller “cambió para siempre”, como él mismo dice, cuando apenas tenía 15 años. Fue víctima de un intento de secuestro por parte de la guerrilla del ELN y, durante el operativo de rescate, terminó en medio de un cruce de fuego entre los atacantes y las autoridades. Recibió dos impactos de bala: uno en el abdomen y otro en la columna. La lesión que sufrió en la espalda le produjo una pérdida permanente de movilidad en las piernas y desde entonces utiliza silla de ruedas.
Le puede interesar: La figura gringa de los portavoces llega al gobierno de Abelardo: ¿cómo funcionará y quiénes serán?
“Me llevó a vivir de otra manera. He tenido dudas, miedos. Incluso la sensación de que pude haber hecho más. Pero aprendí que la vida no se mide por lo que nos falta sino por lo que podemos hacer con lo que tenemos”, recuerda.
Ese episodio no lo apartó de los estudios ni de la vida pública. A los 19 años dio su primer gran salto en la política. Llegó al Concejo de Barranquilla y se convirtió en el concejal más joven en la historia de la ciudad; permaneció en la corporación durante tres periodos consecutivos.
Al mismo tiempo, Soto construyó una carrera académica. Es abogado y cuenta con estudios de maestría y un doctorado en Derecho y Economía de la Empresa de la Universidad de Verona, en Italia. También ha ocupado cargos directivos en instituciones de educación superior y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en este ámbito.