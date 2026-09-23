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Precio del dólar se dispara más de $55 y cierra en su nivel más alto desde julio

El dólar cerró en Colombia este miércoles 23 de septiembre en $3.263,95, con un alza de $55,29 frente a la TRM, en una jornada en la que alcanzó un máximo de $3.317.

  • Dólar en Colombia cerró en más de $55 al alza, un precio que no se veía desde el 21 de julio. FOTO: Getty.
    Dólar en Colombia cerró en más de $55 al alza, un precio que no se veía desde el 21 de julio. FOTO: Getty.
Diario La República
hace 55 minutos
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Ayer en la ONU, el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos atraviesa un momento de fortaleza económica y geopolítica. Defendió su gestión en seguridad, migración y política exterior, y aseguró que trabaja para resolver conflictos internacionales como la guerra de Ucrania y lanzó una advertencia a Irán reiterando que no permitirá que desarrolle armas nucleares y que su gobierno actuará con firmeza frente a cualquier amenaza a la seguridad global.

En ese marco internacional, la cotización del dólar en Colombia superó la línea de los $3.250

El miércoles 23 de septiembre, la divisa cerró al alza en $3.263,95, y eso significó una diferencia de $55,29 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.208,66,. Durante la jornada tocó un mínimo de $3.215 y un máximo de $3.317 con 2.167 transacciones por US$1.561 millones.

Siga leyendo: Fed aumenta tasas: ¿qué puede pasar con el dólar y las tasas de interés en Colombia?

Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corfi, detalló que el mercado continuó con su sesgo alcista. La fluctuación de la jornada fue de 24 pesos entre un precio mínimo de 3,193.80 y un precio máximo de 3,218, lo que dejó una TRM de $3.208,66, subiendo $16,13 respecto a la TRM del martes.

“Las monedas en general amanecen perdiendo valor hoy con respecto a un dólar que alcanzó su nivel más alto en dos meses, impulsado por las crecientes apuestas de que la Reserva Federal seguirá adelante con sus nuevas subidas de tipos de interés para frenar la persistente inflación. El euro opera en 1.1410, la libra en 1.3283 y el yen en 157.81. Por parte de las monedas de América Latina, el peso mexicano también amanece devaluándose en 17.3997 respecto al dólar”.

Acevedo también señaló que los mercados norteamericanos amanecen en verde impulsados por el nuevo agente de inteligencia artificial de Meta, lo cual ha favorecido a las empresas de semiconductores y ha llevado al Nasdaq a nuevos máximos.

“Los inversionistas también estarán atentos a los datos de actividad económica en Estados Unidos, que podrían ofrecer nuevas señales sobre el crecimiento económico y el rumbo de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal”, agregó.

En contexto: Dólar inicia la semana abriendo a la baja en Colombia y se ubica en $3.170: mercado mira la cumbre Trump-Xi

Reuters reportó que los precios del crudo operaban el miércoles cerca de sus mínimos en más de dos semanas, ya que la mejora de la oferta de crudo del golfo Pérsico presionaba al mercado, aunque los márgenes de refino del gasóleo alcanzaron un máximo histórico ante las posibles restricciones a las exportaciones de diésel de Estados Unidos.

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