De la Espriella ordenó a MinMinas revertir el aumento en la gasolina de octubre

Ni un día cumplió el incremento de $46 en la gasolina que informó recientemente el Ministerio de Minas. El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció en su cuenta de X tras conocer el incremento en el precio de la gasolina en Colombia y anunció que pidió revertir el aumento correspondiente a octubre.
El mandatario señaló que citó a la ministra de Minas y Energía después de enterarse del alza y le solicitó dejar sin efecto el incremento de este mes.
“He citado a la señora ministra de Minas y Energía luego de enterarme del aumento del precio de la gasolina. Le he pedido que revierta el aumento correspondiente al mes de octubre”, afirmó el presidente.
De acuerdo con el jefe de Estado, el Gobierno debe buscar soluciones permanentes para enfrentar el aumento del precio internacional del petróleo y el efecto que este tiene sobre el precio de la gasolina.
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