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De la Espriella le ordenó a MinCultura retirar y no usar la imagen de Carlos Pizarro en lugares públicos

El presidente se refirió a la imagen del excomandante del M-19 como una apología al terrorismo. Esto dijo.

  • El presidente le dio la orden a su ministra de Cultura retirar toda imagen pública de Carlos Pizarro. Fotos: Colprensa
    El presidente le dio la orden a su ministra de Cultura retirar toda imagen pública de Carlos Pizarro. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 minutos
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El presidente Abelardo de la Espriella se refirió desde el Ministerio de Cultura a la imagen del excomandante del M-19, Carlos Pizarro, y le ordenó a la jefa de esa cartera, Paola Holguín, retirar las imágenes públicas alusivas al exlíder del grupo guerrillero.

Para el mandatario, con las imágenes a Pizarro se estaba haciendo apología a lo ilegal. “Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara”, justificó

“Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, subrayó.

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