De la Espriella le ordenó a MinCultura retirar y no usar la imagen de Carlos Pizarro en lugares públicos

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió desde el Ministerio de Cultura a la imagen del excomandante del M-19, Carlos Pizarro, y le ordenó a la jefa de esa cartera, Paola Holguín, retirar las imágenes públicas alusivas al exlíder del grupo guerrillero.

Para el mandatario, con las imágenes a Pizarro se estaba haciendo apología a lo ilegal. “Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara”, justificó

“Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, subrayó.