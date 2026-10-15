Tarifas dinámicas y fin de los cupos: los cambios que proponen para los taxis en Colombia

El precio de un viaje en taxi podría variar según la hora, la cantidad de pasajeros que soliciten el servicio y la disponibilidad de vehículos, si prospera un proyecto de ley radicado en el Congreso de la República.
La iniciativa, impulsada por el senador Daniel Briceño junto con otros congresistas, propone permitir tarifas dinámicas para los taxis solicitados mediante plataformas digitales, además de modificar algunas reglas de operación del sector.
La propuesta abriría la puerta a que el valor de un recorrido aumente cuando haya muchos usuarios buscando transporte y pocos vehículos disponibles. En esas condiciones, el cobro podría ser superior al que se aplicaría cuando la oferta de taxis sea suficiente para atender la demanda.
Sin embargo, la iniciativa no establece que todos los viajes deban encarecerse ni implica un incremento inmediato en las tarifas. Se trata de una propuesta legislativa cuyo alcance dependerá de la discusión y de las disposiciones que eventualmente se aprueben en el Congreso.
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