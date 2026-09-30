Video de Presley Gerber horas antes de morir: así pasó su última noche en un centro de rehabilitación

En las imágenes, obtenidas por los medios TMZ y Page Six , el modelo viste una camiseta blanca sin mangas, una cadena plateada y gafas negras. Se graba a sí mismo con el celular, muestra parte del espacio donde se alojaba , las camas, un balcón con vistas al paisaje urbano de Santa Mónica, los tatuajes en el cuello. Dos fuentes confirmaron que la grabación corresponde a esa noche.

Un video grabado en la noche del sábado 19 de septiembre muestra a Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford , recorriendo las instalaciones de Resolutions Living, el centro de rehabilitación en Santa Mónica, California, donde murió horas después.

Medios estadounidenses también hicieron referencia a una posible sobredosis. La causa oficial de muerte todavía no ha sido determinada.

Al día siguiente, el domingo 20 de septiembre, Presley Gerber fue encontrado sin vida. Tenía 27 años. Los servicios de emergencia fueron enviados al lugar por un reporte de paro cardíaco.

Resolutions Living es una propiedad valorada en 7,7 millones de dólares que ofrece habitaciones individuales, gimnasio, cine, cocina con comidas preparadas por chefs y espacios con vistas a las montañas y la ciudad.

Su programa de recuperación contempla tres fases orientadas al establecimiento de objetivos, el voluntariado y el desarrollo personal. Presley había ingresado ese mismo fin de semana.

Según fuentes citadas por Page Six, el modelo llegó al centro porque sabía que necesitaba ayuda y quería liberarse de sus adicciones. No era la primera vez que buscaba tratamiento.

En marzo de este año había compartido en redes sociales parte de un proceso que realizó en México en busca de ayuda para superar su adicción a los opioides, una lucha que había hecho pública en varias ocasiones junto a sus dificultades con la depresión.

En ese momento, su madre reaccionó públicamente. Cindy Crawford lo llamó “guerrero” y expresó su orgullo por el camino que su hijo estaba intentando emprender.

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Presley Gerber es hijo de Cindy Crawford, una de las supermodelos más reconocidas de los años noventa, y del empresario Rande Gerber. A lo largo de los años en que Presley enfrentó problemas con las sustancias y la salud mental, su familia permaneció cerca.

Una fuente cercana citada por Page Six aseguró que Crawford siempre estuvo muy involucrada en la vida de sus hijos, que no se perdió actividades escolares ni momentos importantes de su crianza, y que ante las dificultades de Presley la prioridad de la familia era conseguirle ayuda.

Su hermana menor, Kaia Gerber, modelo y actriz que ha construido su propia carrera en la industria de la moda y el cine, también resultó profundamente afectada por la pérdida.

Medios señalaron que ambos mantenían una relación especialmente cercana y eran considerados más que hermanos.

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