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Video de Presley Gerber horas antes de morir: así pasó su última noche en un centro de rehabilitación

La causa oficial de muerte no ha sido determinada. Page Six obtuvo las imágenes y reveló nuevos detalles sobre sus últimas horas y el papel de su familia durante años de lucha contra las adicciones.

  • Un video grabado en la noche del sábado 19 de septiembre muestra a Presley Gerber recorriendo las instalaciones del centro de rehabilitación Resolutions Living. FOTO video de Page Six
    Un video grabado en la noche del sábado 19 de septiembre muestra a Presley Gerber recorriendo las instalaciones del centro de rehabilitación Resolutions Living. FOTO video de Page Six
El Colombiano
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hace 7 minutos
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Un video grabado en la noche del sábado 19 de septiembre muestra a Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, recorriendo las instalaciones de Resolutions Living, el centro de rehabilitación en Santa Mónica, California, donde murió horas después.

En las imágenes, obtenidas por los medios TMZ y Page Six, el modelo viste una camiseta blanca sin mangas, una cadena plateada y gafas negras. Se graba a sí mismo con el celular, muestra parte del espacio donde se alojaba, las camas, un balcón con vistas al paisaje urbano de Santa Mónica, los tatuajes en el cuello. Dos fuentes confirmaron que la grabación corresponde a esa noche.

Al día siguiente, el domingo 20 de septiembre, Presley Gerber fue encontrado sin vida. Tenía 27 años. Los servicios de emergencia fueron enviados al lugar por un reporte de paro cardíaco.

Medios estadounidenses también hicieron referencia a una posible sobredosis. La causa oficial de muerte todavía no ha sido determinada.

El lugar donde murió

Resolutions Living es una propiedad valorada en 7,7 millones de dólares que ofrece habitaciones individuales, gimnasio, cine, cocina con comidas preparadas por chefs y espacios con vistas a las montañas y la ciudad.

Su programa de recuperación contempla tres fases orientadas al establecimiento de objetivos, el voluntariado y el desarrollo personal. Presley había ingresado ese mismo fin de semana.

Según fuentes citadas por Page Six, el modelo llegó al centro porque sabía que necesitaba ayuda y quería liberarse de sus adicciones. No era la primera vez que buscaba tratamiento.

En marzo de este año había compartido en redes sociales parte de un proceso que realizó en México en busca de ayuda para superar su adicción a los opioides, una lucha que había hecho pública en varias ocasiones junto a sus dificultades con la depresión.

En ese momento, su madre reaccionó públicamente. Cindy Crawford lo llamó “guerrero” y expresó su orgullo por el camino que su hijo estaba intentando emprender.

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Presley Gerber es hijo de Cindy Crawford, una de las supermodelos más reconocidas de los años noventa, y del empresario Rande Gerber. A lo largo de los años en que Presley enfrentó problemas con las sustancias y la salud mental, su familia permaneció cerca.

Una fuente cercana citada por Page Six aseguró que Crawford siempre estuvo muy involucrada en la vida de sus hijos, que no se perdió actividades escolares ni momentos importantes de su crianza, y que ante las dificultades de Presley la prioridad de la familia era conseguirle ayuda.

Su hermana menor, Kaia Gerber, modelo y actriz que ha construido su propia carrera en la industria de la moda y el cine, también resultó profundamente afectada por la pérdida.

Medios señalaron que ambos mantenían una relación especialmente cercana y eran considerados más que hermanos.

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Preguntas frecuentes:

¿Cómo murió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford?
Presley Gerber fue encontrado sin vida el domingo 20 de septiembre de 2026 en Resolutions Living, un centro de rehabilitación en Santa Mónica, California. Los servicios de emergencia fueron enviados al lugar por un reporte de paro cardíaco y medios estadounidenses también hicieron referencia a una posible sobredosis. La causa oficial de muerte todavía no ha sido determinada. Tenía 27 años y había ingresado al centro ese mismo fin de semana.
¿Quién es Presley Gerber y cuáles eran sus problemas de salud?
Presley Gerber era modelo, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, y hermano de la actriz y modelo Kaia Gerber. A lo largo de su vida pública habló abiertamente sobre su adicción a los opioides y sus dificultades con la depresión. En marzo de 2026 compartió en redes sociales parte de un proceso de rehabilitación que realizó en México, momento en que su madre lo llamó públicamente “guerrero”.
¿Cómo reaccionó la familia de Presley Gerber ante su muerte?
Tras conocerse su muerte, Cindy Crawford y Rande Gerber pidieron privacidad para afrontar el duelo y estarían preparando un homenaje privado. Sus cenizas permanecerían en la vivienda familiar de Malibú. Su hermana Kaia Gerber resultó profundamente afectada por la pérdida, ya que ambos mantenían una relación muy cercana. Durante los años de lucha de Presley contra las adicciones, fuentes cercanas señalaron que Crawford siempre estuvo muy involucrada y que la prioridad de la familia era conseguirle ayuda.
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