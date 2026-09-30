Video de Presley Gerber horas antes de morir: así pasó su última noche en un centro de rehabilitación

Un video grabado en la noche del sábado 19 de septiembre muestra a Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, recorriendo las instalaciones de Resolutions Living, el centro de rehabilitación en Santa Mónica, California, donde murió horas después.
En las imágenes, obtenidas por los medios TMZ y Page Six, el modelo viste una camiseta blanca sin mangas, una cadena plateada y gafas negras. Se graba a sí mismo con el celular, muestra parte del espacio donde se alojaba, las camas, un balcón con vistas al paisaje urbano de Santa Mónica, los tatuajes en el cuello. Dos fuentes confirmaron que la grabación corresponde a esa noche.