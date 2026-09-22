Ponencia para primer debate del Presupuesto General de la Nación se radicaría en la noche de este martes

La ponencia para el primer debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, de 340 páginas, pone sobre la mesa una nueva fotografía de las finanzas públicas colombianas y mantiene un monto de $634,9 billones.
El documento, que quedaría radicado en la noche de este martes en el Congreso, recoge la reformulación presupuestal presentada por el Gobierno nacional después de que las comisiones económicas devolvieran el proyecto inicial de la administración de Gustavo Petro por considerar que presentaba inconsistencias fiscales.