“La fiesta fue muy larga”: MinHacienda alerta que gasto de funcionamiento subió 86% y deuda 122% en el gobierno Petro

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lanzó una alerta sobre la situación de las finanzas públicas durante la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 en las Comisiones Económicas del Congreso, que aprobaron en primer debate el proyecto presentado por el Gobierno, cuyo monto asciende a $635,9 billones. Según las cifras expuestas por el funcionario, entre 2022 y 2027 el funcionamiento del Estado aumentó 86%, mientras que el servicio de la deuda creció 122%. En contraste, la inversión registró un incremento de apenas 25%.

“Esta es la cifra más preocupante de nuestra economía: estamos financiando nuestro crecimiento con crédito interno y externo”, expresó el ministro. Y sostuvo que este comportamiento ha reducido el margen disponible para destinar recursos a inversión y ha incrementado la dependencia del endeudamiento. Puede leer: Así cambió el Presupuesto General de la Nación 2027 en las Comisiones Económicas

De cada $100 del presupuesto, $86 irán a funcionamiento y deuda

Gómez resumió la composición del presupuesto con una cifra: en 2027, por cada $100 del PGN, aproximadamente $86 estarán destinados al funcionamiento del Estado y al servicio de la deuda, mientras que cerca de $14 corresponderán a inversión. La distribución oficial del proyecto contempla 62% para gastos de funcionamiento, 24% para el servicio de la deuda y 14% para inversión, de acuerdo con la información divulgada por la Cámara de Representantes.

El ministro afirmó que el Gobierno actual no hubiera querido presentar un presupuesto con esta composición, pero sostuvo que las obligaciones existentes limitan el margen de maniobra. “La fiesta fue muy larga. Ahora estamos obligados a pagar la cuenta”, afirmó Gómez durante su intervención. El funcionario agregó que los recursos de capital representan actualmente 46% del presupuesto y calificó como una de las principales preocupaciones de las finanzas públicas el hecho de que el crecimiento del Estado se esté financiando mediante crédito interno y externo. Entérese: Comisiones económicas aprueban el Presupuesto de 2027: esto sigue en el Congreso

Crédito local y externo creció 319%

Otro de los datos expuestos por el ministro de Hacienda fue el crecimiento de los recursos provenientes de crédito local y externo, que entre 2022 y 2027 aumentaron 319%. Gómez atribuyó ese incremento al endeudamiento contratado durante los cuatro años anteriores y sostuvo que esta situación dejó obligaciones que ahora deben ser incorporadas en las cuentas públicas. “Nos dejaron empeñados. Esa es la verdad”, afirmó el ministro. El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 como una corrección al proyecto radicado inicialmente por la administración de Gustavo Petro. La nueva propuesta asciende a $634,9 billones, es decir, $59,3 billones más que los $575,6 billones planteados por el entonces gobierno de Gustavo Petro. El nuevo presupuesto incorporó obligaciones que, según el Ministerio de Hacienda, no estaban contempladas de manera suficiente en la propuesta anterior, entre ellas recursos para pensiones, salud, salarios de funcionarios públicos, universidades y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Inversión queda rezagada frente al gasto y la deuda

Mientras el funcionamiento y el servicio de la deuda aumentaron de manera significativa, la inversión creció apenas 25% entre 2022 y 2027, según las cifras presentadas por el ministro. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La diferencia evidencia, de acuerdo con el MinHacienda, la presión que ejercen las obligaciones recurrentes y financieras sobre el presupuesto nacional. Vea aquí: Así ganó el gobierno De la Espriella el pulso político del presupuesto en el Congreso Gómez sostuvo que reducir de manera artificial el presupuesto no elimina las obligaciones existentes ni la deuda. Por eso, planteó que la prioridad de la actual administración es reconocer esos compromisos, atenderlos y avanzar en el ordenamiento de las cuentas públicas. El Ejecutivo ha señalado que el PGN 2027 forma parte de la primera fase de su Plan Rescate de la Economía, cuyo objetivo declarado es contener el crecimiento del gasto, garantizar el cumplimiento de las obligaciones esenciales y reducir gradualmente el déficit fiscal.

¿Cuánto dinero habrá para atender el terremoto?

Durante su intervención, el ministro también explicó cómo se financiará la atención de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Gómez aseguró que el Gobierno está identificando partidas del presupuesto de 2026 que las entidades no alcanzarán a ejecutar para redirigir esos recursos hacia la atención de los damnificados. “Todo lo que nos ahorramos hoy en gasto lo estamos destinando para atender el terremoto”, señaló. Según las cuentas presentadas por Hacienda, entre el 10 de agosto de 2026 y el 10 de febrero de 2027 habría disponibles $5,25 billones para atender las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia. Dentro de esa bolsa, el ministro mencionó $625.000 millones de un crédito solicitado al Banco Mundial, recursos no utilizados del denominado Frente Frío y $2,7 billones que se obtendrían mediante medidas de alivio tributario. La emergencia sísmica también modificó las necesidades presupuestales para 2027 y generó presiones adicionales sobre las cuentas de la Nación. Lea más: Escándalo en la Agencia de Desarrollo Rural: alertan por alza de 4.200% en gastos logísticos y 81 proyectos en estado crítico

Gobierno espera sumar otros $6,2 billones en 2027

Para 2027, Hacienda espera contar con recursos adicionales para continuar financiando la atención de la emergencia. Gómez mencionó $1,2 billones provenientes del Frente Frío, recursos disponibles en fondos especiales de la Nación y aportes voluntarios de contribuyentes. Según las cuentas presentadas por el ministro, ese conjunto de recursos permitiría sumar otros $6,2 billones para atender las necesidades asociadas a la emergencia. El proyecto del PGN continuará su trámite en el Congreso, donde las Comisiones Económicas deberán avanzar en su discusión. De interés: Hay 925 proyectos de agua potable y saneamiento básico de $14,8 billones desfinanciados: MinVivienda

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