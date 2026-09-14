Así ganó el gobierno De la Espriella el pulso político del presupuesto en el Congreso

“Les quiero agradecer este voto de confianza en el Gobierno nacional”, dijo el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, luego de que el Ejecutivo consiguió uno de sus primeros triunfos políticos en el Congreso: las comisiones económicas conjuntas aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027, fijado en $634,9 billones. Le puede interesar: “Recibí unas finanzas públicas en un estado lamentable”: De la Espriella culpa a Petro por crisis fiscal La aprobación se dio con mayorías amplias en las cuatro comisiones. Pero seis horas antes de que los parlamentarios le dieran el sí a ese monto, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, hizo un llamado a los congresistas de esa colectividad para que acompañaran la iniciativa. En un video, advirtió que los recursos son fundamentales para garantizar las finanzas y el funcionamiento del Estado.

Aunque ya no ocupa una curul en el Congreso, Cepeda ha mantenido una activa agenda política y se le ha visto reunido con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y con otros integrantes del gabinete incluso en el Capitolio. Cepeda se ha convertido en una figura relevante en las conversaciones entre el Gobierno y distintos sectores del Legislativo.

Piden más recursos para inversión

La discusión del presupuesto no estuvo exenta de reparos. Tan pronto se presentó el nuevo monto hace ya unas semanas, desde diferentes sectores cuestionaron que el proyecto contemplara una cifra tan elevada. Sin embargo, congresistas destacaron que el proyecto permitió “sincerar” la situación fiscal del país, haciendo eco al mensaje que dio el ministro Gómez, y plantearon que el siguiente paso será discutir cómo reducir el gasto de funcionamiento y aumentar los recursos destinados a inversión. “El hecho de haber sincerado el problema fiscal es el primer paso para solucionarlo. Y se soluciona de la mano del Congreso con la Rama Ejecutiva, de manera transparente y con todo sobre la mesa”, aseguró el ministro del Interior, Rodrigo Lara. Por su parte, el senador del Centro Democrático Cristián Garcés, que acompañó la iniciativa, también puso el foco en la necesidad de reducir el gasto de funcionamiento y el servicio de la deuda para liberar recursos destinados a inversión.

“La prioridad es bajar los gastos de funcionamiento (...). Ya varios congresistas están pensando cómo se puede renegociar la deuda y aumentar la inversión, que está muy baja”, señaló. Desde la coalición de Gobierno también hubo solicitudes para modificar algunos rubros. Congresistas como la senadora Sara Castellanos y Carlos Mario Farelo pidieron aumentar la inversión en distintos sectores.

Lara anunció un proyecto de ley para “sincerar” la relación con el Congreso

La aprobación del monto presupuestal también sirvió al ministro Rodrigo Lara para plantear un nuevo esquema de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. “Vamos a sincerar la relación entre el Congreso y la Rama Ejecutiva”, afirmó.

En ese contexto, anunció que el Gobierno impulsará un proyecto de acto legislativo para modificar la Constitución sobre inversión regional. “Los invito a que nos acompañen con su firma, honorables parlamentarios, la radicación de un proyecto de acto legislativo que va a consagrar en la Constitución la posibilidad para los congresistas de postular proyectos de inversión regional sin temor, básicamente, a repercusiones de ninguna naturaleza”, dijo Lara. La propuesta conecta con una posición que el ministro ya había expresado antes de la llegada del nuevo Gobierno: la posibilidad de negociar recursos con los congresistas para las regiones, dijo entonces, siempre que esos acuerdos se hagan de manera pública y transparente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Las comisiones económicas tendrán plazo hasta el 25 de septiembre para votar el articulado y los rubros específicos del presupuesto. Después, el proyecto pasará a las plenarias. Deberá ser aprobado a finales de octubre. Siga leyendo: Así quedaron las cargas en el Congreso para el gobierno De la Espriella: independientes y bancadas regionales serán clave

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