Entregan la primera vivienda donada por Grupo Argos y Nicky Jam en Chocó para afectados por el terremoto

La reconstrucción del departamento de Chocó tras el terremoto del 10 de agosto de magnitud 7,4 que devastó al occidente de Colombia comienza a tomar forma con anuncios gubernamentales y la entrega de la primera casa de la iniciativa ‘Adopta un Hogar’ liderada por el grupo Argos y el artista puertorriqueño Nicky Jam.

Esta primera vivienda fue entregada en el barrio Medrano, en Quibdó. Cuenta con 66 metros cuadrados cubiertos distribuidos en tres habitaciones, baño, cocina, comedor y espacios exteriores protegidos. Será habitada por cinco personas, entre ellas doña Julia Asprilla, una adulta mayor que lo perdió todo en el sismo.

La casa está construida teniendo en cuenta las particularidades del territorio chocoano. Fueron hechas con materiales para reducir el impacto de la humedad causada por las constantes lluvias en este departamento y favorecen la ventilación natural.