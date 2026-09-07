A batir el ala: así será la primera edición de Pollo Week, lo nuevo de Tulio Zuloaga

Del 21 al 27 de septiembre se realizará la primera edición de Pollo Week, una iniciativa que ofrecerá preparaciones de pollo frito por $20.000 en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Armenia, Villavicencio e Ibagué.

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La propuesta incluye hamburguesas de pollo, alitas, tacos, baos, tenders, presas con o sin salsa y sánduches, entre otras preparaciones.

Los restaurantes y emprendimientos participantes, así como sus respectivos platos, estarán disponibles en la aplicación TULIO.