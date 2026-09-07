Estas son las 14 medidas y paquete de obras para la reconstrucción de Chocó, anunciadas por De la Espriella y grandes empresarios

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este 7 de septiembre un paquete de 14 medidas que llamó “Plan Marshall” para la recuperación y transformación del Chocó. Eso tras sostener una reunión en Quibdó con autoridades y representantes de algunos de los principales grupos empresariales del país.
A la cumbre fueron convocados líderes como Jaime Gilinski y Gabriel Gilinski, del Grupo Gilinski; Alejandro Santo Domingo, de Valorem; Luis Carlos Sarmiento, del Grupo Aval; Juan Carlos Mora, de Bancolombia; Fuad Char, de Olímpica; César Caicedo, de Colombina; Christian Daes, de Tecnoglass; David Vélez, de Nubank; y Miguel Cortés Kotal, del Grupo Bolívar, además de representantes de la Organización Ardila Lülle.
El encuentro dio paso al denominado “Plan Marshall” para el Chocó, una estrategia que, según explicó el mandatario, busca superar la lógica de iniciativas aisladas y concentrarse en grandes proyectos de infraestructura, conectividad, inversión, educación, energía, turismo y generación de empleo.
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De La Espriella sostuvo que el departamento tiene potencial para producir y exportar más, atraer capital, instalar empresas y generar empleos formales, pero advirtió que para conseguirlo se requieren condiciones adecuadas de seguridad, educación, salud y movilidad.