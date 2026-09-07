Estas son las 14 medidas y paquete de obras para la reconstrucción de Chocó, anunciadas por De la Espriella y grandes empresarios

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este 7 de septiembre un paquete de 14 medidas que llamó “Plan Marshall” para la recuperación y transformación del Chocó. Eso tras sostener una reunión en Quibdó con autoridades y representantes de algunos de los principales grupos empresariales del país. A la cumbre fueron convocados líderes como Jaime Gilinski y Gabriel Gilinski, del Grupo Gilinski; Alejandro Santo Domingo, de Valorem; Luis Carlos Sarmiento, del Grupo Aval; Juan Carlos Mora, de Bancolombia; Fuad Char, de Olímpica; César Caicedo, de Colombina; Christian Daes, de Tecnoglass; David Vélez, de Nubank; y Miguel Cortés Kotal, del Grupo Bolívar, además de representantes de la Organización Ardila Lülle. El encuentro dio paso al denominado “Plan Marshall” para el Chocó, una estrategia que, según explicó el mandatario, busca superar la lógica de iniciativas aisladas y concentrarse en grandes proyectos de infraestructura, conectividad, inversión, educación, energía, turismo y generación de empleo. Le puede gustar: Los hombres más ricos de Colombia llegarán hoy al Chocó para trazar la hoja de ruta de reconstrucción tras el terremoto De La Espriella sostuvo que el departamento tiene potencial para producir y exportar más, atraer capital, instalar empresas y generar empleos formales, pero advirtió que para conseguirlo se requieren condiciones adecuadas de seguridad, educación, salud y movilidad.

1. Malecón gastronómico de Quibdó

El primer anuncio fue la construcción del Malecón Gastronómico de Quibdó, una obra que tendrá como objetivo recuperar y transformar el frente del río Atrato y convertirse en un nuevo espacio para impulsar el turismo, el comercio y la generación de empleo. De acuerdo con lo anunciado durante la cumbre, los empresarios manifestaron de manera unánime su disposición para participar en la estructuración y financiación del proyecto junto con los gobiernos nacional, departamental y municipal. La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, confirmó que la financiación del proyecto está garantizada gracias al aporte del sector empresarial.

2. $5.000 millones para emprendedores afectados

A través de Impulsa, el Gobierno, Colombina, Bancolombia y Tecnoglass anunciaron un aporte de $5.000 millones en capital semilla para emprendedores afectados por el terremoto en el Chocó. El ministro de Comercio explicó que los recursos permitirán beneficiar a 1.000 emprendedores chocoanos, con $5 millones destinados a cada negocio para apoyar la reconstrucción de sus actividades productivas. Según lo anunciado, el programa comenzará a funcionar la próxima semana.

3. Estudio para un canal interoceánico o ferrocarril

El Gobierno también ordenó evaluar la posibilidad de desarrollar una conexión entre el Atlántico y el Pacífico a través del Chocó. La iniciativa contempla estudiar dos alternativas: un canal interoceánico o un ferrocarril que conecte el Urabá antioqueño con un puerto de aguas profundas en el Pacífico chocoano. Consulte: Con $38.000 millones arranca la reconstrucción en 108 pueblos de Antioquia afectados por el terremoto

El proyecto será estructurado y estudiado, mientras que los empresarios que participaron en la cumbre manifestaron interés en conocer la propuesta. La intención es aprovechar la ubicación geográfica del departamento para facilitar el transporte de mercancías entre los dos océanos.

4. $1 billón para infraestructura y conectividad

Uno de los principales anuncios fue la estructuración de un paquete de infraestructura y conectividad por $1 billón, que incluye cinco grandes proyectos viales y obras para fortalecer la conectividad aérea. El paquete contempla avanzar en la conexión de Quibdó con la región del San Juan; conectar San José del Palmar y El Cairo con el norte del Valle; mejorar la vía Istmina-Puerto Meluk para avanzar hacia el mar; completar seis kilómetros pendientes de la vía Ánimas-Urabá, y pavimentar 10,8 kilómetros entre Tutunendo y Quibdó. También está incluido el aeropuerto de Bahía Solano, con el propósito de fortalecer la conectividad aérea del departamento.

El paquete contempla inversiones en vías, energía, minería, turismo y emprendimiento, con participación del Gobierno Nacional y el sector empresarial. FOTO PRESIDENCIA

La financiación se dividirá en dos partes: $500.000 millones mediante obras por impuestos y otros $500.000 millones a través de inversión de empresarios. El Gobierno señaló que la apuesta es ejecutar un paquete integral de obras y no proyectos individuales, con el objetivo de mejorar el transporte de personas y productos y potenciar el turismo.

5. Régimen especial para la minería del Chocó

El quinto anuncio corresponde a la creación de un régimen especial minero y de transformación de minerales. La propuesta busca ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversionistas y generar condiciones que permitan atraer nuevos proyectos al departamento. Al mismo tiempo, el Gobierno plantea avanzar en la formalización de los mineros, mejorar sus condiciones de seguridad social y lograr que una mayor parte de la riqueza generada por la actividad minera permanezca en la región.

6. Modernización de la infraestructura energética

El Gobierno anunció obras para avanzar en la sostenibilidad y modernización energética del Chocó, especialmente en materia de transmisión eléctrica. Según el mandatario, se trata de proyectos que requieren un plazo mediano para su ejecución y para los cuales ya existen inversionistas del sector energético interesados en participar. También se analizarán mecanismos para que el departamento pueda acceder a contratos que permitan contar con energía a precios razonables.

7. Energía solar para comunidades y hospitales

Mientras se ejecutan las obras de infraestructura energética de mediano plazo, el Gobierno anunció soluciones inmediatas para garantizar el suministro en zonas que lo requieren. Entre las medidas se contempla llevar energía solar a comunidades del Pacífico chocoano y utilizar plantas diésel para atender las necesidades de hospitales.

La estrategia busca responder a las necesidades más urgentes mientras avanzan los proyectos de transmisión de mayor alcance.

8. Régimen tributario para atraer inversión privada

Otro de los anuncios consiste en crear un régimen especial fiscal y tributario para incentivar la llegada de inversión privada al Chocó. De la Espriella señaló que durante esta semana comenzarían los análisis fiscales para determinar las características del mecanismo. La intención es establecer condiciones de estabilidad jurídica y tributaria que permitan atraer empresas, impulsar la generación de empleo, aumentar la productividad y favorecer el crecimiento económico del departamento.

9. Gerencia especial para el Chocó

Como parte de la respuesta a la emergencia, el presidente anunció una gerencia especial para el Chocó desde el Fondo Mira Milagro. La responsabilidad estará en manos de José Leonidas Tobón, chocoano y viceministro de Agricultura del Gobierno. Entre sus principales tareas estarán hacer seguimiento al proyecto del Malecón de Quibdó, el paquete de infraestructura vial, la estrategia minera, el estudio del corredor interoceánico y la estructuración del régimen especial para atraer inversión privada. El objetivo es que el departamento tenga un gerente con interlocución directa con el Gobierno Nacional y que la gestión se realice a través de la gobernadora.

10. Cien becas para jóvenes chocoanos

El sector empresarial también anunció apoyo para ampliar las oportunidades educativas de los jóvenes del departamento. El Grupo Nutresa entregará 50 becas y Nubank aportará otras 50, para un total de 100 becas destinadas a estudiantes del Chocó. La iniciativa busca fortalecer el acceso a la educación y contribuir a que los jóvenes puedan formarse y posteriormente participar en el desarrollo de su región.

11. Nuquí y Bahía Solano como destinos turísticos

La estrategia turística contempla convertir a Nuquí y Bahía Solano en “Pueblos Milagro Turísticos” del Chocó. El proyecto será desarrollado por la Fundación Santo Domingo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. Ambos municipios fueron escogidos por su potencial turístico y natural, especialmente por sus posibilidades en materia de ecoturismo y turismo de naturaleza. El objetivo es aprovechar estas condiciones para impulsar la renovación económica y turística del departamento.

12. Compra directa a productores del Chocó

Las empresas participantes en la cumbre también anunciaron su intención de comprar directamente productos a productores chocoanos. Olímpica, Nutresa y Colombina manifestaron su disposición para trabajar con productores locales y adquirir sus productos. La apuesta busca facilitar el acceso de la producción chocoana a nuevos mercados, fortalecer las empresas locales, generar empleo y ampliar el número de consumidores de los productos provenientes del departamento.

13. Bancarización e inclusión financiera

Nubank se sumará a una estrategia de bancarización e inclusión financiera para el Chocó, con la intención de ampliar el acceso de la población a servicios financieros digitales. La iniciativa estará dirigida especialmente a jóvenes emprendedores, pequeños comerciantes, productores y comunidades con baja cobertura bancaria. El propósito es facilitar el acceso a herramientas de ahorro, pagos y crédito y ampliar la participación de la población en el sistema financiero.

14. Compra de biche a productores chocoanos

Como último anuncio, se acordó la compra de la producción de biche elaborada por emprendedores del departamento a través de la Central Mayorista de Antioquia. La medida busca abrir un canal comercial para los productores de esta bebida tradicional y facilitar la llegada de su producción a nuevos mercados. Además de los 14 anuncios, el presidente explicó que el Gobierno prepara instrumentos especiales para acelerar la respuesta institucional ante la emergencia. De La Espriella señaló que se permitirá temporalmente reorientar determinadas rentas territoriales, facilitar operaciones presupuestales y flexibilizar algunos requisitos financieros, con el propósito de que los recursos puedan llegar con mayor rapidez a las obras urgentes. También se habilitarán mecanismos para que las entidades territoriales puedan financiar conjuntamente proyectos que superen las fronteras de un municipio o departamento. Lea igual: Medellín ha evacuado 16 viviendas tras el terremoto, pero ninguna requiere demolición

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