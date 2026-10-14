Antes de marchas petristas, procurador recuerda que la protesta “tiene límites” y señala facultades del presidente

Ante las manifestaciones previstas para este miércoles, el procurador general, Gregorio Eljach, llamó a que la jornada transcurra de manera pacífica y con respeto por los derechos de todas las personas.
Aunque recordó que la Constitución y la ley protegen la protesta, advirtió que no es un derecho absoluto y señaló que el presidente tiene facultades para restablecer el orden público cuando sea perturbado.
“Está prevista para el miércoles unas manifestaciones como protesta pacífica, que es permitida y protegida constitucionalmente y también desde el punto de vista legal en Colombia”, afirmó.
Justamente, el jefe del Ministerio Público hizo esa precisión antes de advertir que la protección de este derecho no es absoluta. Según explicó, quienes participen en las movilizaciones deben respetar los límites establecidos en las normas.
“Sin embargo, no es un derecho absoluto, tiene límites los que señalan la misma Constitución, las leyes y los reglamentos”, sostuvo Eljach.
En su mensaje, el procurador también se refirió a la autoridad del jefe de Estado frente a eventuales alteraciones del orden público. Vinculó esa facultad con la responsabilidad del presidente de actuar cuando este sea perturbado.