Procuraduría pide investigar a exfuncionarios de Petro por irregularidades en tres EPS, ¿cuáles son?

La Procuraduría pidió investigar disciplinariamente a varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por su posible responsabilidad en las irregularidades detectadas en tres EPS: Mutual Ser, Emssanar y Proteger.
Entre los funcionarios mencionados en los informes se encuentra el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, además de antiguos superintendentes de Salud e interventores.
Los tres informes, conocidos por El Tiempo, fueron elaborados por el equipo de la procuradora delegada para el sector salud, Mónica Ulloa. En ellos se documentan problemas relacionados con la prestación de los servicios, el número de quejas y tutelas y, en algunos casos, la situación financiera de las entidades.
“Los hallazgos identificados permiten concluir que, pese a los espacios de articulación institucional, requerimientos preventivos y acciones de seguimiento adelantadas, los objetivos que motivaron la creación de la Mesa de Seguimiento no se han materializado en los niveles esperados”, señala el documento citado por ese medio.
La Procuraduría también cuestionó que continúan existiendo casos en los que los usuarios deben acudir a mecanismos judiciales para obtener servicios que ya les fueron ordenados.
“Más grave resulta que continúen presentándose casos en los cuales, pese a existir órdenes médicas, fallos de tutela, incidentes de desacato y múltiples actuaciones administrativas, no se evidencia una solución material y efectiva de las necesidades en salud de los usuarios”, señala el informe.
Los nuevos expedientes se suman al seguimiento que la Procuraduría viene realizando sobre la situación de las EPS y al caso de la Nueva EPS, intervenida en abril de 2024 durante el gobierno de Gustavo Petro. Esta entidad, la más grande del país y con más de 11 millones de afiliados, continúa bajo intervención y actualmente enfrenta problemas financieros y dificultades en la prestación de los servicios.