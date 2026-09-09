Procuraduría pide investigar a exfuncionarios de Petro por irregularidades en tres EPS, ¿cuáles son?

La Procuraduría pidió investigar disciplinariamente a varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por su posible responsabilidad en las irregularidades detectadas en tres EPS: Mutual Ser, Emssanar y Proteger. Entre los funcionarios mencionados en los informes se encuentra el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, además de antiguos superintendentes de Salud e interventores. Los tres informes, conocidos por El Tiempo, fueron elaborados por el equipo de la procuradora delegada para el sector salud, Mónica Ulloa. En ellos se documentan problemas relacionados con la prestación de los servicios, el número de quejas y tutelas y, en algunos casos, la situación financiera de las entidades. “Los hallazgos identificados permiten concluir que, pese a los espacios de articulación institucional, requerimientos preventivos y acciones de seguimiento adelantadas, los objetivos que motivaron la creación de la Mesa de Seguimiento no se han materializado en los niveles esperados”, señala el documento citado por ese medio. La Procuraduría también cuestionó que continúan existiendo casos en los que los usuarios deben acudir a mecanismos judiciales para obtener servicios que ya les fueron ordenados. “Más grave resulta que continúen presentándose casos en los cuales, pese a existir órdenes médicas, fallos de tutela, incidentes de desacato y múltiples actuaciones administrativas, no se evidencia una solución material y efectiva de las necesidades en salud de los usuarios”, señala el informe. Los nuevos expedientes se suman al seguimiento que la Procuraduría viene realizando sobre la situación de las EPS y al caso de la Nueva EPS, intervenida en abril de 2024 durante el gobierno de Gustavo Petro. Esta entidad, la más grande del país y con más de 11 millones de afiliados, continúa bajo intervención y actualmente enfrenta problemas financieros y dificultades en la prestación de los servicios.

Mutual Ser, entre las EPS bajo la lupa

En el caso de Mutual Ser, la Procuraduría encontró un incremento significativo de las quejas de los usuarios. Según los datos recogidos en el informe, las peticiones, quejas y reclamos pasaron de 18.154 en 2023 a 61.031 en 2025. El promedio mensual durante el último año analizado fue de 5.086 peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQR). Las principales inconformidades están relacionadas con los problemas para acceder a servicios médicos y con la atención recibida por los afiliados. Además, durante 2025 se registraron 12.054 tutelas, principalmente en Córdoba, Bolívar, Magdalena y Atlántico. A las dificultades en la atención se suma un panorama financiero que también generó alertas. La EPS terminó 2025 con cuentas por pagar con una antigüedad superior a 360 días por $109.589 millones. En este caso aparecen relacionados el exministro Guillermo Alfonso Jaramillo; el gerente de Mutual Ser, Galo de Jesús Viana; y los exsuperintendentes Daniel Quintero, Luis Carlos Leal, Giovanny Rubiano y Bernardo Camacho.

Emssanar y Proteger

El segundo expediente corresponde a Emssanar, EPS que tiene presencia en Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Putumayo y que permanece intervenida desde el 31 de mayo de 2022. La medida fue adoptada durante el gobierno de Iván Duque y posteriormente ha sido prorrogada. Sin embargo, de acuerdo con el informe de la Procuraduría, la entidad continúa enfrentando dificultades en la atención de sus afiliados y en su situación financiera. Entre enero y abril de 2026, Emssanar acumuló 18.108 quejas y reclamos y 4.337 tutelas. Los usuarios han acudido principalmente a estos mecanismos por problemas en la prestación de los servicios y dificultades para obtener autorizaciones. “Durante el período analizado, los indicadores de endeudamiento de EPS Emssanar reflejan una estructura financiera atípica y de alto riesgo caracterizada por niveles de apalancamiento negativos y una elevada concentración de pasivos en proveedores”, sostiene el informe. La tercera EPS analizada es Proteger, anteriormente conocida como Cajacopi. En esta entidad, la Procuraduría encontró dificultades relacionadas con las tutelas interpuestas por los usuarios, especialmente por demoras en la entrega de medicamentos y problemas en los procesos de afiliación. Aunque la EPS responde a las acciones judiciales dentro de los términos establecidos y presenta impugnaciones, el Ministerio Público considera que esa respuesta no necesariamente se ha traducido en una solución efectiva de las necesidades de los pacientes. “La EPS contesta tutelas dentro de los términos y presenta impugnaciones, pero esta respuesta formal no se traduce en una reducción del volumen de tutelas ni en un mejor cumplimiento de fallo”, advierte el documento. No obstante, el informe también registra un resultado favorable en materia financiera. La Procuraduría encontró una mejora considerable en el tiempo de recuperación de las cuentas por cobrar. El periodo promedio de cobro pasó de 886 días en 2022 a cerca de 76 días desde 2023. Ahora, si bien la aparición de estos nombres en los informes es cierta, esto no significa que exista una sanción o que se haya establecido responsabilidad disciplinaria. Ahora corresponderá a las autoridades competentes evaluar los hallazgos y determinar si procede la apertura de investigaciones formales. Los documentos fueron remitidos a funcionarios de la Procuraduría con competencia disciplinaria. Lea también: Ana María Vesga denunció hueco fiscal de $3 billones en Minsalud y pedido de coimas a su nombre Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: