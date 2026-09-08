Ana María Vesga denunció hueco fiscal de $3 billones en Minsalud y pedido de coimas a su nombre

El desorden administrativo, fiscal y presupuestal que dejó Guillermo Jaramillo en el Ministerio de Salud sería peor de lo que se esperaba. Este lunes 7 de septiembre, en una declaración difundida en las redes sociales de la Presidencia, la ministra de Salud, Ana María Vesga, habló de “serias deficiencias fiscales, presupuestales y administrativas” que encontró en esa cartera. Vesga —que lleva un mes en el cargo— hizo un relato pormenorizado de los hallazgos y anunció decisiones que tomará frente a la contratación. Le puede interesar: Informe dice que Colombia redujo las muertes prematuras, pero siguen varios desafíos en salud pública. La funcionaria anunció que presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y que paralizó toda contratación en el ministerio tras descubrir, apenas tres días después de posesionarse, graves deficiencias fiscales que incluyen casi $3 billones comprometidos pero no ejecutados y decenas de proyectos de infraestructura sin registro presupuestal.

El 5 de septiembre, según dijo la ministra, entregó personalmente a los investigadores un audio y toda la documentación recopilada durante una revisión exhaustiva que inició el pasado 7 de agosto. La indagación reveló que la Contraloría había emitido opinión contable negativa para la vigencia 2025, encontrando deficiencias en el control interno fiscal y dejando sin fenecer la cuenta fiscal de la entidad, lo que impidió cerrar adecuadamente las finanzas del Minsalud. Las cifras que entregó la funcionaria señalaron que en un solo rubro principal, la cartera contaba con una apropiación de $4,4 billones. De ese monto, $4,3 billones estaban comprometidos, pero apenas $1,3 billones habían pasado a la etapa de obligación y pago, dejando una diferencia de aproximadamente $2,9 billones en una zona gris de asignaciones sin materialización.

La auditoría interna también detectó 28 resoluciones que canalizaban 176 proyectos por más de $490 mil millones, de los cuales 108 —valorados en $365.604 millones— carecían de registro presupuestal. Cerca del 83% de ese dinero correspondía a obras de infraestructura. Lea también: ¿Qué pasará con las EPS? Mensajes cruzados entre De la Espriella y ministra de Salud despiertan inquietud

Las decisiones que tomó la ministra Ana María Vesga

Ante el hallazgo, Vesga firmó el 10 de agosto una circular interna que suspendió de manera temporal los nuevos procesos de contratación, la suscripción de contratos y convenios, las prórrogas y las modificaciones sustanciales a los contratos vigentes. Las excepciones quedaron sujetas a justificación y autorización previa del despacho ministerial. Durante ese escrutinio, la cartera identificó posibles hechos de corrupción vinculados a esas asignaciones, que fueron puestos de inmediato en conocimiento de las autoridades competentes. El Ministerio de Salud fue enfático en deslindar responsabilidades. “Jamás se ha solicitado, autorizado, recibido ni permitido que nadie solicite un solo peso, porcentaje, comisión o beneficio en su nombre”, señaló la entidad, al advertir que quienes hubieren utilizado el nombre de la cartera para pedir dinero o negociar recursos públicos deberán responder ante la justicia.

“Los recursos de la salud no son una caja menor de funcionarios, contratistas, intermediarios ni políticos: son recursos públicos destinados a hospitales, medicamentos y a la atención de millones de colombianos. Cada peso comprometido será revisado y cada irregularidad será denunciada”, afirmó Vesga. La investigación fiscal continuará con independencia del proceso penal. La cartera cruzará la información con las resoluciones, los beneficiarios, los soportes técnicos y jurídicos y los registros presupuestales de los proyectos en revisión. “Tenemos una sola instrucción: transparencia absoluta y los recursos de la salud al servicio de los colombianos”, concluyó la ministra. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: El sistema de salud que deja Petro: más de un millón de usuarios sin cobertura y récord histórico de reclamos

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