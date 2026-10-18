Francia ardió el fin de semana por protestas contra el alto costo de vida: hasta Trump se metió

La ciudad de la luz hizo un desafortunado homenaje a su nombre cuando se encendió en llamas este fin de semana. Saqueos a gran escala, disturbios violentos y más problemas de orden público se presentaron en París y en toda Francia por las protestas contra la alta inflación y el costo de vida elevado.
En total, se movilizaron entre 550.000 y 800.000 personas, según las autoridades y la principal central sindical francesa (CGT), respectivamente.
El caos, “sin precedentes” según las autoridades, aumentó la presión sobre el presidente francés Emmanuel Macron, quien durante las últimas semanas enfrentó también manifestaciones estudiantiles en todo el territorio.
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El mandatario responsabilizó a “grupos violentos procedentes de pequeños colectivos de extrema izquierda a los que se sumaron numerosos delincuentes” por la violencia. Agregó que las autoridades actuarán con “mano firme” y que “no habrá impunidad”.
En total, 1.800 personas fueron arrestadas y 1.500 comercios resultaron dañados por todo el país, según las autoridades. Solo en París, la policía habló de un “récord” de 855 detenidos. Mientras tanto, las calles estaban llenas de restos quemados de las barricadas que construyeron los manifestantes con bicicletas, contenedores de basura y otros materiales. En varias zonas también se vieron ventanas rotas y carcasas de carros incendiados.
En la capital se vieron turistas asustados corriendo con maletas en calles infestadas de gas lacrimógeno y llenas de manifestantes. La policía, por su parte, utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes, que lanzaron proyectiles y dispararon fuegos artificiales.
Pero la violencia no fue solo en París. En varias ciudades como Marsella, Burdeos, Niza y Estrasburgo, decenas de negocios fueron saqueados por enmascarados.
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