Francia, sacudida por las protestas contra el costo de vida: 1.800 detenidos, comercios afectados y cientos de heridos

El caos, “sin precedentes” según las autoridades, aumentó la presión sobre el presidente Emmanuel Macron, quien durante las últimas semanas enfrentó también manifestaciones estudiantiles en todo el territorio.
Al menos “1.800 personas fueron arrestadas y ahora se están llevando a cabo investigaciones para identificar a los autores de estos actos y poder llevarlos ante la justicia”, declaró el domingo en X el ministro del Interior, Laurent Nuñez.
En París, donde la policía informó de la detención “récord” de 855 personas, las calles estaban llenas de restos calcinados de las barricadas erigidas por los manifestantes con bicicletas, contenedores de basura y otros materiales.