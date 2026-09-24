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“Que el mundo vuelva a confiar”: Colombia presentó su nueva cara ante la ONU

El vicepresidente José Manuel Restrepo habló en nombre de Abelardo de la Espriella en Naciones Unidas. Inversión y lucha contra el narcotráfico, entre los temas clave.

  • En representación de Abelardo de la Espriella, el vicepresidente José Manuel Restrepo habló en la asamblea general de la ONU. FOTO @CancilleriaCol
    En representación de Abelardo de la Espriella, el vicepresidente José Manuel Restrepo habló en la asamblea general de la ONU. FOTO @CancilleriaCol
Laura Juliana López
Laura Juliana López

Actualidad

hace 52 minutos
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El jueves fue la primera intervención del nuevo gobierno de Colombia ante la Asamblea General de la ONU, el espacio internacional donde más de 100 países se ven cara a cara y fijan sus posturas políticas, incluso cuando están en contravía de algunos de los presentes. Esta sesión era especial para Colombia: era su primera aparición bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella y, por eso, la expectativa estaba puesta en conocer cuál será la nueva postura del país frente al mundo durante los próximos cuatro años.

Tan particular fue la participación de Colombia que, por primera vez, quien habló no fue el propio presidente, sino, esta vez, el vicepresidente José Manuel Restrepo. Abelardo se quedó en Colombia, cumpliendo la promesa de dejarles esos asuntos internacionales a sus funcionarios representantes ante el mundo.

José Manuel leyó un discurso de 14 páginas. Dejó claro que no son la continuidad del gobierno Petro y que no van a romantizar los derechos humanos por encima de los derechos de los demás. Además, Colombia dejó claros sus reparos frente al propio organismo, al que también le reconoció sus imperfecciones.

Fueron varios los temas que tocó, entre ellos la inversión, la lucha contra el narcotráfico y la posición de Colombia sobre Venezuela. Pero una frase terminó resumiendo el tono de toda la intervención: “Ningún país puede prosperar cuando su gente deja de confiar en él”.

Puede leer: Video | José Manuel Restrepo en la ONU: “La protección de DD. HH. pierde credibilidad cuando es sometido a cálculos políticos”

Desde ahí, el discurso fue llevando a la idea de que Colombia, según el nuevo Gobierno, necesita recuperar la confianza que perdió y lo hará empezando por la seguridad. “El 7 de agosto recibí un país que había comenzado a perder la confianza —señaló el presidente en el texto que leyó el vicepresidente—. Recuperarla pasa primero por restablecer la seguridad y la autoridad del Estado en los territorios, pero también por generar oportunidades, atraer inversión y hacer que la economía vuelva a crecer”.

La seguridad como primer paso

Y si la confianza es el punto de partida, para el Gobierno la seguridad es el primer paso para recuperarla. Por eso, buena parte del discurso estuvo dedicada a este asunto. “Durante demasiado tiempo, los colombianos han tenido que convivir con situaciones que ninguna sociedad debería aceptar como normales”, leyó Restrepo.

Dibujó un país de campesinos sometidos por grupos armados, comerciantes víctimas de extorsión y familias que viven con miedo por la seguridad de sus hijos. “Eso no es, ni puede convertirse, en la normalidad”, afirmó.

De ahí pasó a lo que ha sido una de las principales banderas del nuevo Gobierno: recuperar el control territorial. Desde el comienzo de su administración, explicó, se impartió a la Fuerza Pública la instrucción de recuperar la autoridad del Estado y enfrentar a las estructuras armadas.

Es un asunto que el Gobierno ha dicho que combatirá con “mano dura” y en el que Estados Unidos aparece como uno de sus principales aliados.

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Pero el problema de seguridad, según el propio discurso, no termina en las fronteras colombianas. Y ahí entró el narcotráfico. “Hay una realidad que muchas veces se pierde de vista: las drogas ilícitas se producen en Colombia, pero no terminan en Colombia: el narcotráfico es una empresa transnacional”, planteó.

Puso sobre la mesa que la lucha contra las drogas no puede ser solo un problema colombiano. Por eso, el Gobierno pidió que la comunidad internacional haga su parte. Y al mismo tiempo dejó claro que la seguridad, por sí sola, tampoco resuelve el problema. “La seguridad, siendo indispensable, no basta; un territorio que no ofrece oportunidades sigue siendo un territorio vulnerable”, indicó.

Los reparos a la ONU

El mensaje terminó tocando incluso al escenario desde el que estaba hablando. Restrepo reconoció que su Gobierno ha sido crítico de Naciones Unidas y decidió no esconder esa posición frente a la propia Asamblea. Dejó claro que cree en la ONU y que precisamente por eso considera válido cuestionarla.

“Creo en la ONU como organización y precisamente por eso considero legítimo preguntarnos si las instituciones que hemos construido están respondiendo de manera efectiva a los problemas”.

Entre esos cuestionamientos, que son los del propio De la Espriella, está la duda sobre si el organismo cumple sus objetivos con la eficacia que exige el mundo actual o si, por el contrario, arrastra estructuras burocráticas demasiado complejas.

“Mi país quiere ver unas Naciones Unidas cuya eficacia se mida menos por el volumen de documentos que produce y mucho más por los resultados que entrega”, leyó Restrepo.

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Y desde ahí llegó el tema de los derechos humanos y la situación de Venezuela. “Rechazo categóricamente que los derechos humanos sean utilizados como una bandera que se levanta contra unos y se baja contra otros”, planteó el presidente. Colombia, dijo, seguirá defendiendo los derechos humanos, pero sin aceptar que su protección dependa de cálculos políticos. “La protección de los derechos humanos pierde credibilidad cuando queda sometida al cálculo político”, sostuvo.

“Vengan a Colombia”

Terminó aterrizando en uno de los objetivos concretos de la presencia del Gobierno en Nueva York: atraer inversión. “A quienes, desde cualquier lugar del mundo, se preguntan dónde invertir, quiero invitarlos a mirar a Colombia”, dijo. Y remató: “Vengan a Colombia, inviertan en Colombia, crezcan y prosperen con Colombia. Crean en Colombia”.

El discurso fue apenas una pieza de una agenda intensa. Gran parte de la semana de alto nivel en Nueva York la ha dedicado el vicepresidente a estrechar lazos comerciales con otros países. Ayer, después de su intervención en la Asamblea, sostuvo reuniones bilaterales con el ministro de Comercio de Singapur y su canciller, así como con el presidente de Estonia.

En la tarde, se reunió con empresas inversionistas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Días atrás ya había hablado con delegados de JP Morgan, uno de los bancos más grandes de EE. UU., y con fondos de inversión en infraestructura con el objetivo de destrabar el financiamiento de grandes proyectos en el país.

Una de las metas del funcionario es atraer inversión; de hecho, por eso presentó ante empresarios de diferentes países un portafolio de 176 proyectos, con inversiones estimadas en más de 150.000 millones de dólares. Entre discursos y reuniones, el Gobierno intenta demostrar en Nueva York que la confianza que dice haber recibido perdida es la que quiere reconstruir; y esa sería la pieza clave para buscar inversionistas del exterior.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién representó a Colombia ante la Asamblea General de la ONU en 2026?
El vicepresidente José Manuel Restrepo representó a Colombia y leyó el discurso enviado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien permaneció en el país.
¿Cuál fue el principal mensaje de Colombia ante la ONU?
El Gobierno centró su mensaje en recuperar la confianza en Colombia, con énfasis en seguridad, crecimiento económico, inversión y cooperación internacional.
¿Qué dijo el Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre la seguridad en Colombia?
Planteó que recuperar la seguridad y el control territorial es el primer paso para reconstruir la confianza. El Gobierno señaló que impartió a la Fuerza Pública la instrucción de recuperar la autoridad del Estado y enfrentar a los grupos armados.
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