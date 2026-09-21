¿Por qué está temblando tanto en Tolima? Chaparral registra 130 sismos en dos días

Desde el terremoto de 7,4 de magnitud registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, la actividad sísmica no ha dado tregua en varias regiones del país.
El movimiento de este lunes tiene como uno de sus principales focos a Chaparral, Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano ha contabilizado, entre el 20 y 21 de septiembre, 130 sismos de magnitud superior a 2,0, cinco de ellos con magnitudes iguales o superiores a 4,0.
La actividad también ha sido percibida en otras zonas. El SGC ha recibido más de 1.000 reportes ciudadanos de personas que aseguran haber sentido los movimientos en departamentos como Tolima, Huila, Valle del Cauca, Risaralda y Cauca.
El sismo más reciente en el Tolima hasta la hora de publicación de este artículo, reportado por el SGC, tuvo lugar este lunes sobre las 4:44 p.m. con una magnitud de 3.3 y a menos de 30 kilómetros de profundidad.
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El evento sísmico, detectado por 56 estaciones, tuvo como municipios más cercanos a San Antonio a 18 km; Roncesvalles a 19 km y Chaparral a 21 km, todos pertenecientes al departamento del Tolima.
De acuerdo con Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica de Colombia en el SGC, de los 130 sismos ocurridos en dos días cinco de ellos corresponden a magnitudes mayores a los 4,0.
“Las profundidades de estos eventos son superficiales, es decir, menor a treinta kilómetros de profundidad (...) Es importante recordarle a la comunidad que el departamento del Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas que pueden causar este tipo de actividad sísmica”, afirmó en Tovar a través de un video publicado en X por el SGC.