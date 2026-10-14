¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el tipo de tumor que le detectaron al papa León XIV?

El papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar después de someterse a una cirugía para extirparle un nódulo en el pulmón derecho. El procedimiento, realizado en el Hospital Gemelli de Roma, duró 90 minutos y terminó sin complicaciones, según informó el Vaticano.
El pontífice, de 71 años, fue intervenido luego de que los médicos detectaran una lesión durante unos controles rutinarios. Aunque inicialmente se había informado que el nódulo estaba contenido y había sido identificado en una fase muy temprana, el análisis del tejido extraído confirmó que se trataba de un tumor maligno.