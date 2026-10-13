BanRepública advirtió que “es posible que meta de inflación del 3% durante 2027 no se cumpla”

Colombia completaría seis años consecutivos sin cumplir la meta de inflación del Banco de la República y podría sumar un séptimo en 2027. Así lo advirtió Leonardo Villar, gerente general del Emisor, durante su intervención este martes ante la Comisión Tercera del Senado, en la que explicó los factores que han frenado la reducción de los precios y aumentado las presiones sobre la economía. La meta de inflación se mantiene en 3%, un nivel que el Banco de la República considera compatible con la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Sin embargo, el comportamiento de los precios se apartó de esa trayectoria durante el segundo semestre de 2025 y, con mayor intensidad, desde comienzos de 2026. “Es posible que el año entrante tampoco se cumpla en sentido estricto, aunque podríamos estar dentro de la franja alrededor de más o menos un punto porcentual alrededor de ese 3%”, explicó Villar. El gerente del Emisor precisó que la estrategia de política monetaria continúa orientada a lograr que la inflación converja hacia el objetivo. No obstante, reconoció que el comportamiento reciente de los precios dificulta alcanzar esa meta en el corto plazo. Le puede interesar: ¿Por qué Colombia no puede bajar todavía las tasas de interés?

Déficit fiscal y aumento del salario mínimo, entre los factores señalados

Villar identificó varios elementos que, a su juicio, contribuyeron al repunte inflacionario. Entre ellos mencionó el deterioro de las cuentas fiscales, el aumento del salario mínimo para 2026 y el crecimiento de la demanda interna. Según su explicación, el ajuste fiscal que venía registrándose en años anteriores perdió fuerza y en 2025 se presentó un desajuste más pronunciado. A esto se sumó el incremento del salario mínimo de 23%, cuando la inflación se encontraba alrededor de 5%. El gerente del Banco de la República agregó que, al considerar la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo medido por hora trabajada alcanzó cerca de 28%, una variación que, según sostuvo, generó presiones adicionales sobre los costos de las empresas. “Un aumento de 28% generó presiones e hizo que se adicionara al aumento del gasto público”, afirmó.

El directivo explicó que estas condiciones incidieron tanto en las expectativas de inflación como en la demanda agregada. Por una parte, los hogares dispusieron de mayores ingresos nominales y aumentó el consumo privado; por otra, el gasto público y el déficit fiscal contribuyeron a impulsar la demanda de bienes y servicios. Cuando la demanda crece con fuerza, las empresas pueden enfrentar mayores presiones para ajustar sus precios, especialmente si la oferta no aumenta al mismo ritmo. En ese escenario, la tendencia descendente de la inflación puede detenerse o revertirse, como señaló Villar que ocurrió en Colombia desde la segunda mitad de 2025. Lea más: “Voté a favor de subir la tasa”: MinHacienda reveló su respaldo a la decisión del Banco de la República

Colombia enfrenta una prima de riesgo superior a la de sus pares

El gerente del Emisor también se refirió al riesgo país y a las condiciones de financiación de Colombia en los mercados internacionales. Para ilustrar este comportamiento, mencionó los credit default swaps (CDS) a cinco años, instrumentos que sirven como referencia para medir la percepción de riesgo de incumplimiento de la deuda soberana. De acuerdo con las cifras expuestas por Villar, el indicador colombiano se ubicaba alrededor de 170 puntos básicos, equivalentes a 1,7 puntos porcentuales. Esta medida refleja la prima asociada al riesgo percibido de Colombia frente a referencias de menor riesgo, aunque no corresponde directamente a la tasa de interés que paga toda la deuda pública del país. Villar señaló que el riesgo soberano de las economías emergentes había disminuido en el periodo reciente, pero Colombia no había logrado ubicarse en condiciones comparables a las de otros países latinoamericanos. “Hoy para Colombia ese margen de riesgo es mayor que para cualquier otro país”, dijo al comparar el indicador nacional con los de Brasil, México, Chile y Perú. Una prima de riesgo elevada puede encarecer la financiación externa y afectar las condiciones en las que el Gobierno y las empresas colombianas acceden a los mercados de capitales. También puede influir en las decisiones de inversión, al aumentar la percepción de incertidumbre sobre la economía. Conozca también: “La inflación solo se acercaría al 3% hacia mediados de 2028”, reveló el gerente del BanRep El pronunciamiento de Villar ante el Senado se produce en un contexto en el que la política monetaria debe enfrentar una inflación persistente, mientras las decisiones fiscales, los costos laborales y la evolución del consumo inciden en las perspectivas de los precios. Aunque el Emisor mantiene el objetivo de llevar la inflación al 3%, la advertencia del gerente deja abierta la posibilidad de que el país continúe por encima de esa referencia durante 2027. La evolución de los precios, las expectativas de los hogares y las empresas, y el comportamiento de las cuentas fiscales serán determinantes para establecer qué tan rápido puede regresar la inflación a la meta. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: