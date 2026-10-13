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Atención: balacera en la avenida Oriental de Medellín deja un muerto y dos heridos

Un presunto delincuente murió luego de que, según información preliminar, disparara contra un uniformado que reaccionó con su arma de dotación.

  • De acuerdo con las primeras versiones, un hombre habría disparado contra un uniformado de la Policía, quien reaccionó con su arma de dotación y lo habría neutralizado. FOTOS Denuncias Antioquia.
    De acuerdo con las primeras versiones, un hombre habría disparado contra un uniformado de la Policía, quien reaccionó con su arma de dotación y lo habría neutralizado. FOTOS Denuncias Antioquia.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Una balacera alteró la movilidad en el centro de Medellín este martes 13 de octubre, luego de que un hombre, presuntamente, intimidara con un arma de fuego a los vigilantes del centro comercial Punto de la Oriental, ubicado cerca del comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la institución, uniformados acudieron al lugar para atender la situación.

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Durante el procedimiento, el hombre habría disparado contra uno de los policías, quien resultó herido, reaccionó con su arma de dotación y y mató a dicho agresor.

Además del uniformado lesionado, una persona que transitaba por el sector habrían resultado heridas en medio del intercambio de disparos. Su estado de salud es desconocido.

Cierres viales en la avenida Oriental

La situación también provocó restricciones en la movilidad del centro de Medellín.

La Secretaría de Movilidad informó sobre el cierre de un carril de la avenida Oriental, a la altura de Bomboná, en sentido sur-norte, así como el cierre total de la calle 47 (Bomboná), en sentido occidente-oriente.

Entérese: Capturaron a presunto implicado en tiroteo en colegio de Medellín que dejó un joven muerto

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar vías alternas mientras se atendía la novedad y se adelantaban los procedimientos correspondientes.

Se espera que la Policía Metropolitana entregue más detalles sobre lo ocurrido y precise si hubo o no más personas lesionadas.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué ocurrió en la avenida Oriental de Medellín?
Una balacera alteró la tranquilidad y la movilidad en el centro de Medellín este martes 13 de octubre, luego de que un hombre presuntamente intimidara con un arma de fuego a los vigilantes del centro comercial Punto de la Oriental. Durante la reacción policial se produjo un intercambio de disparos en el que murió el presunto agresor y resultó herido un uniformado.
¿Dónde ocurrió la balacera en Medellín?
El hecho se registró cerca del centro comercial Punto de la Oriental, en inmediaciones del comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en el centro de Medellín.
¿Quién murió durante el enfrentamiento armado?
De acuerdo con la información preliminar, el hombre señalado de intimidar a los vigilantes murió durante el enfrentamiento con la Policía. Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre su identidad.
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