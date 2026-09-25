“Los colombianos merecen funcionarios preparados”: Este es el perfil de Carlos René Montoya, el fugaz presidente de Colpensiones

¿No estaba calificado? ¿Le faltaba experiencia? ¿Estaba nervioso? Esas son las preguntas que surgen tras la abrupta salida de Carlos René Montoya Muñoz, quien solo duró tres días como presidente de Colpensiones durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. La Junta Directiva de la entidad había anunciado el 17 de septiembre que Montoya Muñoz llegaría a liderar esta administradora de pensiones, que cuenta con más de 7 millones de afiliados. Sin embargo, la presentación del exfuncionario ante la Comisión Séptima del Senado de la República fue calificada como “desastrosa”. En contexto: De la Espriella solicitó la renuncia del presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya Senadores como Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, cuestionaron la preparación del abogado, pese a que él mismo explicó que apenas llevaba dos días en el cargo y que gran parte de la información, como las cifras y todo lo relacionado con el presupuesto de la entidad para 2027, estaba en manos de Sandra Camargo, gerente de Planeación de la entidad. “Las responsabilidad de las pensiones de Colombia está en manos de una persona que no tiene ninguna experiencia en pensiones”, expresó Sánchez.

Algo que también dejó en evidencia fue el nerviosismo de Montoya, quien dijo ante el Senado que no conocía a profundidad la entidad que acababa de asumir. “Es un privilegio absoluto. Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”, expresó. En la noche del 24 de septiembre, el Gobierno nacional informó que el jefe de Estado pidió la renuncia de Carlos Montoya, porque “los colombianos esperan y merecen funcionarios preparados, con pleno dominio de los asuntos bajo su responsabilidad y capacidad para entregar resultados desde el primer día”.

¿Cuál es el perfil de Carlos René Montoya Muñoz?

De Carlos René Montoya Muñoz se sabe que es abogado de la Universidad del Sinú, oriundo de Córdoba, y cuenta con una trayectoria de más de 25 años en los sectores público y privado. También tiene una especialización en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y formación en relaciones laborales con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Entre su carrera profesional se destaca su paso por la compañía minera Cerro Matoso, donde trabajó durante 20 años y ocupó cargos como director de Relaciones Laborales entre 1995 y 2000, gerente de Relaciones Laborales entre 2000 y 2011 y gerente de Asuntos Externos entre 2011 y 2015. Montoya Muñoz también trabajó como contratista de la Alcaldía de Montería entre 2019 y 2020 y se desempeñó como director de Extensión de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum en 2019. Asimismo, fue inspector de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio del Trabajo entre 1994 y 1995. Pese a todo, todavía no hay un pronunciamiento formal por parte del exfuncionario sobre su salida, aunque la Presidencia señaló en un comunicado que la “dirección de una entidad de la importancia de Colpensiones exige un conocimiento integral de sus asuntos, rigor técnico y absoluta preparación”. Con información de La República* Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas