“Los colombianos merecen funcionarios preparados”: Este es el perfil de Carlos René Montoya, el fugaz presidente de Colpensiones

¿No estaba calificado? ¿Le faltaba experiencia? ¿Estaba nervioso? Esas son las preguntas que surgen tras la abrupta salida de Carlos René Montoya Muñoz, quien solo duró tres días como presidente de Colpensiones durante el gobierno de Abelardo de la Espriella.
La Junta Directiva de la entidad había anunciado el 17 de septiembre que Montoya Muñoz llegaría a liderar esta administradora de pensiones, que cuenta con más de 7 millones de afiliados. Sin embargo, la presentación del exfuncionario ante la Comisión Séptima del Senado de la República fue calificada como “desastrosa”.
En contexto: De la Espriella solicitó la renuncia del presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya
Senadores como Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, cuestionaron la preparación del abogado, pese a que él mismo explicó que apenas llevaba dos días en el cargo y que gran parte de la información, como las cifras y todo lo relacionado con el presupuesto de la entidad para 2027, estaba en manos de Sandra Camargo, gerente de Planeación de la entidad.
“Las responsabilidad de las pensiones de Colombia está en manos de una persona que no tiene ninguna experiencia en pensiones”, expresó Sánchez.