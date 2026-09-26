¡Colombia es tercera del Mundial! La sub-20 femenina venció a Italia en los penales; vea aquí los goles

Colombia pasó la página de la eliminación contra Corea del Norte en la semifinal de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA y rápidamente se alistó para conseguir el tercer puesto contra Italia. Las criollas y las “Azzurras” jugaron un partido parejo, empataron 1-1 en 120 minutos (con tiempo extra) y todo se definió por penales, donde Luisa Agudelo fue la gran figura con dos atajados. Para este compromiso, Colombia recuperó a una de sus piezas claves en la mitad del campo: Juana Obregón. Con su capitana en campo, Colombia logró establecer su juego y solo sufrió en la parte final de los 90 minutos y parte del tiempo suplementario. El paso de Colombia por el torneo no fue nada malo. Inició con un triunfo contra Costa Rica por 3-1, juego donde demostró capacidad de reacción al superar el primer gol en contra. Luego fue superior contra Portugal, haciendo figura a la guardavallas lusa, pero sin poder romper el cero en un 0-0 final entre ambas escuadras; posteriormente, cayó 0-3 contra Corea del Norte y se clasificó como tercera. En octavos de final eliminó con un gol agónico a las locales polacas para enfrentar en cuartos a Nigeria, selección que también se venció con un tanto in extremis. Ya en semifinales, las coreanas aplicaron la misma dosis y despacharon a la tricolor por 3-0. Al final, el tercer lugar obtenido contra las italianas es el premio a una gran Copa del Mundo por parte de las de Carlos Paniagua.

Partido táctico y parejo a más no poder

El técnico antioqueño eligió el siguiente onceno titular para buscar el tercer lugar en la Copa del Mundo: Luisa Agudelo (arquera); María Torres, Fernanda Viáfara, Mercedes Martínez, Lina Arboleda (defensas); Juana Obregón, Isabel Weiner, Isabella Díaz, Mariana Mosquera (volantes); Mariana Silva y Valerin Loboa (delanteras). Colombia activó con Mariana Silva e Isabel Weiner con remates desde afuera en la primera media hora; sin embargo, no hicieron daño alguno a la portera italiana Elena Belli. Pasados los 20 minutos, Colombia no tuvo más la posesión de la pelota, se replegó y empezó a jugar directo con Valerín Loboa y una que otra escapada de Mariana Mosquera. Ante este panorama, las “Azzurras” buscaron a través del juego aéreo las oportunidades que por el piso no encontraron y al minuto 43’, Giada Pellegrino empalmó la pelota en el borde del área al cazar un rebote. Colombia descuidó la famosa “zona 14” y las europeas aprovecharon. Isabella Díaz tuvo la oportunidad de empatar antes de finalizar el primer tiempo con un cabezazo, pero se fue desviado. Al descanso, ganan 1-0 las “Tanas”.

Al 62’, Sintia Cabezas, que ingresó para el segundo tiempo, rompió la red de Belli y marcó el empate para Colombia. El ingreso de Cabezas le cambió la cara a Colombia, que con su apertura por la banda derecha encontró el espacio que necesitaba en el frente de ataque para romper el bloque bajo de las italianas.

Más tarde, Isabel Weiner también dejó el terreno para darle paso a Brenda Cardona, quien con Juan Obregón en la mitad le dio un mejor ritmo al partido; no obstante, al minuto 77 le tocó exigirse a Luisa Agudelo para salvar a la tricolor ante un remate de Emma Lombardi que se clavaba en el ángulo. Colombia no pudo ganar a través de las pelotas paradas; sin embargo, no alcanzó en los noventa minutos y el partido se fue al tiempo extra. El complementario se hizo tedioso, dos equipos buscando no perder, aunque en el inicio de la segunda parte extra, Italia adelantó las líneas y la jugadora Karen Appiah, quien ingresó como suplente, tuvo la más clara del tiempo extra. Aun así, la gran figura, Luisa Agudelo, no pudo ser batida por las italianas y todo se tuvo que definir desde el punto penal.

Así fueron los penales

Primer penal: Maria Fernanda Viáfara (Colombia) pateó abierto y atajó Belli; Gabriella Langella (Italia) pateó al centro y convirtió (0-1) Segundo penal: Valerín Loboa (Colombia) pateó abierto y convirtió; Paola Pada (Italia) cobró abierto y convirtió (1-2) Tercer penal: Maria Torres (Colombia) pateó abierto y convirtió; Rossan Ventriglia (Italia) la cruzó y convirtió (2-3) Cuarto penal: Lina Arboleda (Colombia) pateó abierto y arajó Belli; Martina Bressan (Italia) la cruzó y falló (2-3) Quinto penal: Catalina Cortés (Colombia) pateó al medio y convirtió; Azzurra Gallo (Italia) cobró abierto y atajó Luisa Agudelo (3-3) Sexto penal: Mercedes Martínez (Colombia) la cruzó y convirtió; Luisa Augudelo atajó. ¡COLOMBIA ES TERCERA DEL MUNDO!

Luisa Agudelo la gran figura

El fútbol siempre da revancha. Luisa Agudelo inició la Copa del Mundo cometiendo un grosero error contra Costa Rica en la primera fecha de la fase de grupos. Ahora, cerró el torneo siendo la gran figura y heroína de la selección al atajar los dos penales finales en la definición por el tercer lugar contra Italia. Luisa hoy es el orgullo de todo un país que con orgullo porta la medalla de bronce de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA.