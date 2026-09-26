¡Colombia es tercera del Mundial! La sub-20 femenina venció a Italia en los penales; vea aquí los goles

Colombia pasó la página de la eliminación contra Corea del Norte en la semifinal de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA y rápidamente se alistó para conseguir el tercer puesto contra Italia. Las criollas y las “Azzurras” jugaron un partido parejo, empataron 1-1 en 120 minutos (con tiempo extra) y todo se definió por penales, donde Luisa Agudelo fue la gran figura con dos atajados.
Para este compromiso, Colombia recuperó a una de sus piezas claves en la mitad del campo: Juana Obregón. Con su capitana en campo, Colombia logró establecer su juego y solo sufrió en la parte final de los 90 minutos y parte del tiempo suplementario.
El paso de Colombia por el torneo no fue nada malo. Inició con un triunfo contra Costa Rica por 3-1, juego donde demostró capacidad de reacción al superar el primer gol en contra. Luego fue superior contra Portugal, haciendo figura a la guardavallas lusa, pero sin poder romper el cero en un 0-0 final entre ambas escuadras; posteriormente, cayó 0-3 contra Corea del Norte y se clasificó como tercera.
En octavos de final eliminó con un gol agónico a las locales polacas para enfrentar en cuartos a Nigeria, selección que también se venció con un tanto in extremis. Ya en semifinales, las coreanas aplicaron la misma dosis y despacharon a la tricolor por 3-0.
Al final, el tercer lugar obtenido contra las italianas es el premio a una gran Copa del Mundo por parte de las de Carlos Paniagua.