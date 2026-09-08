Marco Rubio, el hombre de confianza de Donald Trump que se reunirá con De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella recibirá este martes al hombre de entera confianza de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y que se encarga de los asuntos de diplomacia, cooperación internacional, seguridad y migración del Gobierno de Estados Unidos.

Se trata de Marco Antonio Rubio, actual secretario de Estado, quien realizará una gira por Latinoamérica entre el 8 y el 10 de septiembre. Su primer destino será la sede de la Presidencia de la República en Barranquilla.

Lea también: Hoy llega Marco Rubio a Colombia: así será el primer encuentro de alto nivel con De la Espriella

Allí abordará con el primer mandatario de Colombia temas clave relacionados con la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, así como la cooperación regional y el terremoto de magnitud 7,4 que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto.

En la reunión también estará el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, para coordinar los resultados que se generen durante la conversación entre De la Espriella y Rubio.

La visita del secretario de Estado al país hace parte de la estrecha relación que se ha forjado entre Colombia y Estados Unidos, incluso desde antes de las elecciones presidenciales, cuando Trump instó a votar por “El Tigre”, como lo llamó a través de sus redes sociales.