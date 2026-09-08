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Marco Rubio, el hombre de confianza de Donald Trump que se reunirá con De la Espriella

El secretario de Estado de Estados Unidos visitará Colombia en el marco de un encuentro diplomático con el presidente Abelardo de la Espriella.

  • Marco Rubio llegará a Colombia este martes 8 de septiembre de 2026. FOTO: AFP
    Marco Rubio llegará a Colombia este martes 8 de septiembre de 2026. FOTO: AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 5 minutos
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El presidente Abelardo de la Espriella recibirá este martes al hombre de entera confianza de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y que se encarga de los asuntos de diplomacia, cooperación internacional, seguridad y migración del Gobierno de Estados Unidos.

Se trata de Marco Antonio Rubio, actual secretario de Estado, quien realizará una gira por Latinoamérica entre el 8 y el 10 de septiembre. Su primer destino será la sede de la Presidencia de la República en Barranquilla.

Lea también: Hoy llega Marco Rubio a Colombia: así será el primer encuentro de alto nivel con De la Espriella

Allí abordará con el primer mandatario de Colombia temas clave relacionados con la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, así como la cooperación regional y el terremoto de magnitud 7,4 que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto.

En la reunión también estará el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, para coordinar los resultados que se generen durante la conversación entre De la Espriella y Rubio.

La visita del secretario de Estado al país hace parte de la estrecha relación que se ha forjado entre Colombia y Estados Unidos, incluso desde antes de las elecciones presidenciales, cuando Trump instó a votar por “El Tigre”, como lo llamó a través de sus redes sociales.

Pero la armonía diplomática no fue siempre la misma, pues durante el gobierno de Gustavo Petro se presentaron diversos escándalos e investigaciones, en medio de los cuales el expresidente fue incluido en la denominada Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

¿Quién es Marco Rubio?

Hijo de inmigrantes cubanos, Marco Rubio nació el 28 de mayo de 1971 en Miami, Florida. Sus padres, Mario Rubio Reina y Oriales García, trabajaron en la cantinería y en hoteles para brindarle una educación basada en los valores y en la historia de Cuba, el país que la familia dejó atrás y que todavía se encuentra bajo el régimen de los Castro.

Marco Rubio. FOTO: GETTY
Marco Rubio. FOTO: GETTY

Una de las principales posturas políticas de Rubio está influenciada por Cuba, por ser una de las principales figuras en medio de las conversaciones que, según se ha conocido, se estarían adelantando con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, más conocido como “El Cangrejo” y nieto de Raúl Castro.

Rubio también fue senador de Estados Unidos por Florida durante más de una década y, en 2016, compitió contra Donald Trump como precandidato del Partido Republicano a la Presidencia del país.

En la situación que atravesó Nicolás Maduro en Venezuela, Marco Rubio tuvo una participación clave como uno de los principales alfiles de la operación en el mandato de Trump.

Maduro fue acusado en Estados Unidos de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo llegará Marco Rubio a Colombia y cuánto durará su gira por Latinoamérica?
Marco Rubio visitará Colombia entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026, como parte de una gira por Latinoamérica. Colombia será su primer destino.
¿Qué temas tratarán Marco Rubio y Abelardo de la Espriella durante su reunión?
La reunión abordará principalmente seguridad, lucha contra el narcotráfico, cooperación regional y la atención al terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia el 10 de agosto.
¿Quién acompañará a Marco Rubio y Abelardo de la Espriella en la reunión?
El canciller colombiano, Omar Bula Escobar, participará en el encuentro para coordinar los resultados de la conversación entre el presidente colombiano y el secretario de Estado estadounidense.
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