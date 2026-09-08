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Estudiante no quedó cuadripléjico tras intentar una “mortal” en colegio de Medellín: esto pasó

La alcaldía desmintió la versión. El joven sí tuvo un accidente, pero no presenta la lesión que se afirma en la publicación que circula en redes sociales.

  • La recomendación de las autoridades es no compartir el video acompañado de la descripción que asegura que el menor sufrió una discapacidad permanente. Imágenes tomadas de videos en redes sociales.
    La recomendación de las autoridades es no compartir el video acompañado de la descripción que asegura que el menor sufrió una discapacidad permanente. Imágenes tomadas de videos en redes sociales.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Una publicación que comenzó a circular en redes sociales asegura que un estudiante de un colegio de Buenos Aires, en Medellín, habría quedado cuadripléjico luego de intentar realizar una “mortal” hacia atrás. Sin embargo, la versión fue desmentida por la Alcaldía de Medellín.

El video viral corresponde a un hecho ocurrido la semana pasada. Lo que es falso es el texto que lo acompaña.

Lea más: Alerta en colegio de Medellín por presunto abuso: hay seis denuncias y Alcaldía activó protocolos

Autoridades precisaron que el menor sí sufrió una caída, pero descartaron que haya quedado cuadripléjico y negaron que presente un desgarro cervical. La institución educativa intervino después del accidente.

La Secretaría de Salud explicó, a partir de la versión entregada por la madre del estudiante, que después del incidente el joven continuó estudiando con normalidad, y que las ausencias registradas durante esta semana estarían asociadas a un cuadro viral.

Por ende, la recomendación es a no compartir el video acompañado de la descripción que asegura que el menor sufrió una discapacidad permanente.

Este tipo de contenidos puede generar preocupación entre las familias y afectar al menor involucrado, especialmente cuando se trata de un estudiante cuya identidad debe mantenerse protegida.

Entérese: Cuidado con los niños: estas son las infecciones que acechan en las aulas

Además de desmentir la información, las autoridades han pedido evitar la circulación de contenidos que permitan exponer al niño o convertir un accidente escolar en una historia falsa.

La institución educativa continúa activa y tiene información reciente publicada en sus canales, incluyendo actividades realizadas durante los primeros días de septiembre.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Es cierto que un estudiante de un colegio de Buenos Aires, en Medellín, quedó cuadripléjico tras hacer una “mortal”?
No. La versión es falsa, según la Alcaldía de Medellín. El estudiante sí sufrió una caída al intentar realizar una maniobra hacia atrás, pero las autoridades descartaron que haya quedado cuadripléjico.
¿El estudiante de ese colegio en Medellín sufrió un desgarro cervical?
No. La Alcaldía de Medellín desmintió también la afirmación de que el menor tuviera un desgarro cervical como consecuencia del accidente.
¿Qué dijeron las autoridades sobre el video viral del estudiante del colegio en Medellín?
La Alcaldía de Medellín pidió no compartir el video acompañado de la descripción falsa. Las autoridades señalaron que este tipo de contenidos puede generar preocupación entre las familias y afectar al menor involucrado.
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