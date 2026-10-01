Él es Smit Machchhar, el piloto indio apuñalado en pleno vuelo que habló sobre la importancia de un médico a bordo

Hace un año, Smit Machchhar dijo en un pódcast que es crucial contar con un médico durante un vuelo. Hoy, sus declaraciones cobran especial relevancia y parecen anticipar el dramático momento que vivió mientras piloteaba un Boeing 737 MAX 8 de la aerolínea Flydubai. El avión había salido de Emiratos Árabes Unidos con destino a Tel Aviv, Israel, pero tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de un ataque perpetrado por el copiloto, su compañero de cabina, quien presuntamente lo apuñaló. El caso permanece bajo investigación. En contexto: Piloto habría apuñalado a su compañero: avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita; se investiga posible intento de terrorismo Las hipótesis sobre lo ocurrido son diversas. Entre ellas se ha planteado que pudo tratarse de un secuestro o de un intento de suicidio con la intención de estrellar el avión en territorio israelí. Durante el trayecto, fueron los pasajeros quienes acudieron en ayuda de Machchhar luego de que la puerta de la cabina se abriera en medio del ataque. Al menos cuatro hombres lograron neutralizar al copiloto y ayudar a controlar la situación hasta que el avión aterrizó en Arabia Saudita.

No está claro si fue el piloto Machchhar quien abrió la puerta de la cabina -o si se hizo mediante el código de emergencia utilizado para acceder al cockpit-.

Lo cierto es que, a partir de ese momento, este hombre es considerado un héroe por su actuación durante la emergencia en la que salvó la vida de las otras 179 personas que se encontraban a bordo.

¿Quién es Smit Machchhar?

Smit Machchhar tiene unos 38 años y es de origen indio. Creció en Bombay, donde viven sus padres, quienes no ven como una “sorpresa” su acto heroico. Al contrario, consideran que su hijo es una persona que sabe tomar decisiones, porque desde su infancia siempre ha mantenido la calma en momentos de presión.

Él es Smit Machchhar. FOTO: Captura de video

“No esperábamos menos de él, no fue una sorpresa”, declaró Akshay Doshi, quien conoce a Machchhar desde hace unos 15 años y vive al lado del apartamento de sus padres. Machchhar tiene más de 13 años de experiencia en vuelos comerciales en aviones Boeing 737 y, desde 2022, trabaja con la aerolínea emiratí Flydubai, según su perfil de LinkedIn.

La importancia de un médico en los vuelos

Tras el ataque, y además de la tripulación, quien habría auxiliado a Machchhar fue un dentista que viajaba como pasajero. El profesional le prestó atención médica mientras el avión se dirigía a realizar el aterrizaje de emergencia. En octubre de 2025, Machchhar habló en el canal de Bona-Fide Banter, un pódcast presentado por Zalak Mehta, sobre la importancia de contar con un personal de la salud a bordo durante un vuelo.

En aquella conversación, el piloto se refirió al papel de la tripulación durante las emergencias y señaló que, ante una situación médica, los pasajeros tendrían suerte si hubiera un médico, aunque también destacó que los tripulantes reciben entrenamiento para actuar en este tipo de situaciones. “Cuando estamos allá arriba y algo pasa, ¿saben quién los va a salvar? Tendrán suerte si hay un médico a bordo, pero si no, ellos están entrenados. No digo que estén entrenados para hacer cirugías y ese tipo de cosas, pero igual pueden salvarte la vida. Es desafortunado cómo a veces la gente mira a la tripulación, pero cuando las cosas van mal, los necesitas”, expresó Machchhar, quien fue sometido a una cirugía de emergencia y continúa recuperándose en un hospital de Arabia Saudita. Con información de AFP* Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas