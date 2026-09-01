Radican queja contra Isabel Zuleta en Procuraduría por decir que De la Espriella “se robó” las elecciones

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout Arango, presentó una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra la senadora Isabel Zuleta. Esto se generó a raíz de unas declaraciones difundidas el 31 de agosto de 2026, en las que la congresista afirmó que Gustavo Petro continúa siendo el presidente de Colombia y cuestionó que se le calificara como “expresidente”.

Según la queja, el video habría sido grabado durante un encuentro con comunidades en San Sebastián de Buenavista, en el sur del departamento del Magdalena. De Bedout solicita que el ente de control verifique la integridad, fecha, lugar y autenticidad del material audiovisual.