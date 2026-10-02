¿Falta de respeto? Rafael Leão usó la camiseta número 7 de Portugal un día después de la salida de Cristiano Ronaldo

Dos décadas tuvieron que pasar para que un nuevo jugador distinto a Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro vistiera la camiseta número 7 de la selección de Portugal. El pasado miércoles 30 de septiembre, Ronaldo abandonó la concentración del combinado luso por diferencias con el director técnico del equipo, Jorge Jesús. Tan solo 24 horas después, los lusitanos saltaron al terreno de juego y allí apareció Rafael Leao con el mítico número de CR7.
En el primer duelo de la campeona de la Eurocopa 2016 sin “El Comandante”, se logró imponer en Copenhague contra la local Dinamarca. Este campo siempre fue complicado para Portugal y un triunfo allí aumenta la confianza de un colectivo que se vio más dinámico sin la presencia de Cristiano. Lastimosamente para el máximo goleador de la historia del fútbol, el tiempo pasa factura y, al parecer, en su selección son conscientes de eso.