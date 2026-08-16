Real Madrid y Barcelona jugaron su último amistoso antes del debut liguero

El Real Madrid y el FC Barcelona disputaron este domingo amistosos de pretemporada con sendas victorias contra Schalke 04 y Basilea, en los que sacaron a relucir algunos de sus nuevos fichajes.
En Alemania, el club blanco, dirigido por el portugués José Mourinho, se impuso 3-0 en su último juego preparativo, con el regreso de Kylian Mbappé tras su participación en el Mundial 2026 y el debut del nuevo fichaje Yan Diomandé.
El astro francés interceptó un pase en la salida de balón de los locales y disparó a puerta para abrir el marcador en el minuto 6.