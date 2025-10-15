“Mi hijo salió un día con el celular lleno de mensajes confusos”: el drama de los niños reclutados por redes sociales

El hijo de María tenía 14 años cuando desapareció con una mochila al hombro y un celular lleno de mensajes que parecían inofensivos. Detrás de una supuesta novia en Facebook se escondía un reclutador. Semanas después, María supo que su hijo había sido llevado por un grupo armado. “Mi hijo salió de la casa cuando yo no estaba, con una mochila y se fue. Luego me enteré de que estaba reclutado. Encontré una conversación con una supuesta novia que le decía que se iba a un grupo armado”, le dijo la mujer a funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia.

Desde entonces no volvió a ver su adolescente. Historias como la suya se repiten en distintas regiones del país y hoy encienden las alarmas sobre el reclutamiento de menores a través de redes sociales. En los colegios de las zonas rurales del Cauca la tendencia es preocupante. Es la conversación normalizada entre los estudiantes, la ausencia repentina a las jornadas académicas son la alerta de que “este ya fue al monte”. Liliana, una profesora de una pequeña institución educativa en Toribío, recuerda el caso de uno de sus ‘pelaos’; tenía 13 años cuando fue engañado vía redes sociales y reclutado creyendo que se iría a aprender programación informática. “No volvimos a saber de él, lo atraparon por su pasión hacia los computadores, él quería ser ingeniero”.

A un solo mensaje

El conflicto armado se reconstruye a través de los testimonios de víctimas y victimarios, una colcha de recuerdos dolorosos o un retrato hablado de lo que fue y sigue siendo la guerra en Colombia. Gracias a los testimonios de los sobrevivientes, el país conoció las formas más crueles de reclutamiento. Niños arrebatados a la mala de los brazos de sus padres, secuestrados o amenazados con un fusil apuntando a la cabeza. Los grupos armados llegaban a las veredas en masa, y el sonido de sus botas era la señal de que había que huir, aunque pocos lograban hacerlo. Con los años, la guerra no desapareció, solo mutó. Cambió el sonido de las botas por el clic de un celular. Ya no hay fusiles frente a las casas ni hombres armados irrumpiendo en los pueblos. Hoy los jóvenes están cayendo en trampas virtuales, reclutados a través de las redes sociales. Plataformas como TikTok, Facebook e Instagram sirven de vitrina para mostrar un estilo de vida seductor. Fiestas, dinero, motocicletas, armas, tenis de marca y símbolos que aluden a la coca y al poder territorial. Lea más: Así es la estela de abusos a las mujeres en Catatumbo Detrás de esos videos, algunos con más de 2,6 millones de interacciones y 231.000 seguidores, hay una estrategia silenciosa de reclutamiento dirigida a adolescentes de zonas rurales y periféricas, jóvenes con escasas oportunidades y familias fracturadas. Según un informe de El Tiempo, al menos 63 cuentas de TikTok han sido identificadas como herramientas de propaganda de las disidencias de las Farc y otras estructuras armadas. El Cauca concentra más del 70 % de estas cuentas, con mayor presencia de los frentes ‘Jaime Martínez’, ‘Carlos Patiño’ y el Bloque Occidental Jacobo Arenas, que operan en el suroccidente del país.

