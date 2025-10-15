Fuerte aguacero en Medellín: cayó granizo y hubo tormenta eléctrica

Una fuerte precipitación se registró durante la tarde y la noche de este miércoles en Medellín y su área metropolitana. De acuerdo con los registros del Sistema de Alertas Tempranas (Siata), las lluvias arrancaron hacia las 12:21 p.m. en el norte del Valle de Aburrá, a la altura de los municipios de Girardota y Copacabana. Le puede interesar: Están limpiando los deprimidos de Medellín para que no ocasionen tragedias en la temporada invernal que se avecina De igual forma, hacia el mediodía, también se registraron precipitaciones en Itagüí y en la zona occidental y oriental de Medellín.

En medio del evento climático, los niveles de varias quebradas se clasificaron en riesgo naranja, tal como ocurrió con la quebrada Santa Elena a la altura del barrio Caicedo. También el río Medellín incrementó su caudal de forma considerable, principalmente a la altura de las estaciones del metro Aguacatala, Envigado y Poblado. Lea también: Alerta por posibles emergencias en la segunda temporada de lluvias del año en Antioquia En el sur de la ciudad, los sensores del Siata igualmente registraron la caída de granizo, en inmediaciones del corregimiento de San Antonio de Prado. Por su parte, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd) reportó la caída de múltiples relámpagos, por lo que recomendó a la ciudadanía tener precaución. En total fueron por lo menos 10 descargas eléctricas las que se registraron, siete en Medellín, dos en Envigado y una en Itagüí.