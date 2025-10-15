Siete uniformados permanecen secuestrados por grupos terroristas en Cauca, Nariño y Arauca

Siete integrantes del Ejército y de la Policía están actualmente secuestrados, en poder de grupos armados ilegales, y las Fuerzas Militares de Colombia anunciaron que están coordinando operaciones para ubicarlos y rescatarlos.
Según el Comando General de las FF.MM., las facciones responsables de estos raptos son el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que lidera Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”).
Entre las víctimas hay cuatro militares, todos con el rango de soldado profesional. Dos de ellos están en poder del EMC, que los secuestró en el municipio de Cumbitara, Nariño: Jeison Javier García Rodríguez y Brayan Stiven Ruiz Toro.