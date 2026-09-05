¿Qué pasará con los $1.000 millones que ofrecían por ‘Bendito Menor’ tras su muerte en Riohacha?

La muerte de alias ‘Bendito Menor’, señalado por las autoridades como máximo cabecilla de la subestructura ‘Javier Cáceres’ de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, pone ahora la atención sobre uno de los elementos que acompañó durante meses la búsqueda del criminal: la recompensa de $1.000 millones ofrecida por información que permitiera dar con su paradero. El señalado delincuente fue abatido durante la madrugada de este viernes 4 de septiembre en Riohacha, La Guajira, durante la operación ‘Centinela de la Patria’, un despliegue en el que también murieron otros tres integrantes de la organización criminal. De acuerdo con la información conocida sobre el operativo, la ubicación de ‘Bendito Menor’ fue posible a partir de datos suministrados por una fuente humana, que posteriormente fueron contrastados por los organismos de inteligencia colombianos y con apoyo de agencias de inteligencia de Estados Unidos. Hasta el momento, la información entregada por las autoridades no precisa que la recompensa de $1.000 millones haya sido efectivamente pagada ni quién sería el eventual beneficiario. Lo que sí está establecido es que una fuente humana aportó información considerada clave para localizar al cabecilla. Puede leer: Medicina Legal identifica los cuerpos de alias ‘Bendito Menor’, ‘La Bebecita’ y sus dos escoltas

Así ubicaron a ‘Bendito Menor’ en Riohacha

La operación que terminó con la muerte del señalado cabecilla fue el resultado de un proceso de inteligencia que permitió establecer que permanecía en una zona urbana de Riohacha. Según información conocida por la sección judicial de El Tiempo, una fuente humana entregó datos precisos sobre la ubicación del objetivo. Esa información fue sometida a procesos de verificación por parte de las autoridades colombianas y recibió apoyo de agencias de inteligencia estadounidenses. Con los datos recopilados, más de 30 integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y de unidades de investigación se desplazaron hasta Riohacha. El objetivo era establecer con precisión el inmueble en el que se encontraba ‘Bendito Menor’ y preparar el operativo para capturarlo o neutralizarlo. El Ministerio de Defensa confirmó posteriormente que el resultado fue producto de las capacidades especializadas de la Dijín y de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), dentro de un proceso de inteligencia e investigación criminal. Conozca más: De la Espriella cumplió la sentencia contra “Bendito Menor”: así cayó el ‘narcoinfluencer’ en su casa de La Guajira

¿Qué papel tuvo la fuente humana?

La información aportada por esta persona habría sido determinante para reducir el área de búsqueda y establecer el sitio en el que se encontraba el cabecilla. Sin embargo, el dato entregado por la fuente no fue utilizado de manera aislada. Según el reporte conocido, las autoridades realizaron labores de inteligencia y verificación antes de ejecutar la operación. Este procedimiento es relevante porque muestra cómo las autoridades combinan información proveniente de fuentes humanas con capacidades técnicas y de inteligencia para ubicar a objetivos de alto valor. En este caso, además, hubo cooperación con agencias de inteligencia de Estados Unidos.

Así fue el operativo ‘Centinela de la Patria’

La intervención se produjo durante la madrugada en una vivienda de Riohacha. De acuerdo con la versión entregada por las autoridades, cuando los uniformados ingresaron al inmueble fueron recibidos con disparos. Esto desencadenó un intercambio de fuego durante el procedimiento. Al final de la operación murieron cuatro integrantes de la estructura criminal. Entre ellos estaba alias ‘Bendito Menor’, señalado como máximo cabecilla de la subestructura ‘Javier Cáceres’. También murieron alias ‘La Bebecita’, compañera sentimental de ‘Bendito Menor’ y parte de su círculo cercano; alias ‘El Tío’, señalado como cabecilla logístico; y alias ‘Casiloco’, identificado por las autoridades como responsable del componente financiero de la organización. Dentro de la vivienda había además otras personas, incluidos menores de edad. Los comandos concentraron su intervención en los objetivos definidos para el operativo, mientras que los demás adultos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para establecer su situación y su eventual relación con la estructura criminal. Los menores fueron puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a Barranquilla para adelantar los procedimientos de identificación correspondientes ante Medicina Legal.

¿Quién era ‘Bendito Menor’?

El Ministerio de Defensa señaló a ‘Bendito Menor’ como el máximo cabecilla de la subestructura ‘Javier Cáceres’ de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Sobre él pesaban cinco órdenes de captura vigentes por delitos como homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. Además, tenía una notificación roja de Interpol, lo que lo convertía en uno de los objetivos de las autoridades. Las investigaciones también lo relacionaban con hechos de extrema gravedad. Entre ellos aparece el secuestro, tortura, homicidio y posterior desmembramiento de un menor de 16 años, de nacionalidad venezolana, ocurrido en diciembre de 2025. Las autoridades también lo señalaban de utilizar las redes sociales como mecanismo de intimidación contra las comunidades. A través de esas plataformas, según el Ministerio de Defensa, exhibía armas y difundía mensajes con los que buscaba proyectar capacidad de control territorial y desafiar públicamente a las autoridades. Entérese: ¿Quiénes son Los Lobos, el comando especial que dio de baja a ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’?

La recompensa de $1.000 millones, ahora bajo la lupa

La oferta de $1.000 millones había sido establecida como incentivo para obtener información que permitiera localizar al señalado cabecilla. Con su muerte, una de las preguntas que queda abierta es qué ocurrirá con ese dinero. La información suministrada para este reporte confirma que una fuente humana entregó datos que contribuyeron a establecer el paradero de ‘Bendito Menor’. No obstante, no se ha informado oficialmente que la recompensa haya sido adjudicada o pagada, ni se ha establecido públicamente la identidad de la persona que aportó la información. Por tratarse de una fuente humana, además, su identidad permanece bajo reserva. La eventual entrega del dinero dependerá de la verificación que hagan las autoridades sobre la información suministrada y de si esta cumple las condiciones establecidas para acceder al incentivo. El presidente Abelardo de la Espriella destacó el resultado de la operación ejecutada por la Policía Nacional y presentó la muerte de ‘Bendito Menor’ como una muestra de la capacidad operacional del Estado contra las organizaciones criminales. “Esta operación realizada por nuestra Policía Nacional nos muestra claramente que cuando el Estado se decide, los delincuentes siempre pierden”, afirmó el mandatario.