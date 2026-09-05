“Quiero ser de verdad colombiano”: influencer Zion Hwang pide la nacionalidad y De la Espriella le responde

El creador de contenido y cantante surcoreano Zion Hwang le solicitó públicamente al presidente Abelardo de la Espriella que le otorgue la nacionalidad colombiana, después de más de diez años de residencia en el país. La petición fue realizada mediante un video publicado en sus redes sociales, donde explicó su vínculo con Colombia y su intención de convertirse legalmente en ciudadano. Tras conocer el mensaje, el mandatario informó que pidió a la Cancillería revisar el caso y la solicitud conforme a la ley.

Hwang, quien tiene más de tres millones de seguidores en Instagram, aprovechó la publicación para dirigirse directamente al jefe de Estado y explicar por qué desea obtener la nacionalidad. En su intervención, recordó el tiempo que lleva viviendo en Colombia y expresó el vínculo que asegura haber construido con el país.

Zion Hwang explicó por qué quiere ser colombiano

Durante el video, el surcoreano comenzó su mensaje saludando al presidente y haciendo referencia a sus orígenes y a los años que lleva en territorio colombiano. “Hola, ¿cómo está, señor presidente? Mucho gusto, soy Zion, soy de Corea del Sur, pero ya llevo más de diez años acá en Colombia enamorado” Hwang también señaló que, aunque nació en Corea del Sur y mantiene rasgos físicos asociados con su país de origen, se identifica con diferentes elementos de la cultura colombiana. “Ustedes ven que yo tengo los ojos rasgados y todo, pero yo soy más colombiano. Y lo más importante, yo amo tanto a Colombia y agradezco tanto a Colombia porque me salvó la vida”. El creador de contenido relacionó además su permanencia en Colombia con las actividades sociales que ha realizado durante su estancia. Según explicó, ha destinado recursos y tiempo a ayudar a otras personas y recordó que recibió apoyo durante una etapa difícil de su vida. “Yo he donado mucho y me gusta mucho ayudar a la gente (...) Cuando yo estuve en un momento difícil, Colombia me ayudó” Después de exponer esos motivos, Hwang planteó directamente su solicitud al presidente y manifestó que, pese al tiempo que lleva en el país, todavía no cuenta con la nacionalidad colombiana. “Señor presidente, imagínese, ya llevo más de diez años y aún no tengo la nacionalidad. Yo quiero ser de verdad colombiano. ¿Será que me la pueden dar, por favor?”.

De la Espriella pidió revisar el caso ante la Cancillería

La petición de Hwang tuvo respuesta del presidente Abelardo de la Espriella a través de su cuenta en X. El mandatario informó que solicitó a la Cancillería revisar el caso y la petición de nacionalidad colombiana. “He pedido a la Cancillería revisar su caso y la solicitud de nacionalidad colombiana conforme a la ley”. El pronunciamiento presidencial no significa que la nacionalidad haya sido concedida. La solicitud deberá ser evaluada por las autoridades competentes de acuerdo con los requisitos y el procedimiento establecidos por la legislación colombiana.

La trayectoria de Zion Hwang en Colombia

Zion Hwang ha desarrollado durante la última década una actividad pública vinculada con diferentes expresiones de la cultura colombiana. Parte de sus contenidos digitales se ha concentrado en las costumbres, la gastronomía y la música del país. Su actividad también se ha extendido al ámbito musical, donde ha colaborado con artistas colombianos de géneros populares y urbanos. De igual manera, ha participado en eventos públicos y espacios de medios de comunicación. A través de sus plataformas digitales, Hwang ha construido una audiencia en Colombia y ha mostrado elementos de la vida cotidiana del país desde su experiencia como ciudadano surcoreano radicado en territorio colombiano. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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