Dos nuevas martejas rescatadas revelan los peligros del cautiverio de fauna silvestre en el Valle de Aburrá

Con las dos martejas que ingresaron en el último mes se completan ya 20 ejemplares de este tipo de monos que han sido rescatados en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) a través de entregas voluntarias e incautaciones; pero ello no solo refleja el grado de operatividad sino la gran amenaza que sufren estas especies animales silvestres. Le recomendamos leer: ¿Cómo llegaron dos babillas a áreas pobladas del Valle de Aburrá? Uno de estos últimos casos se trató de un animal adulto que llegó en estado crítico, con el pelaje severamente deteriorado, las pupilas dilatadas, movimientos descoordinados y dificultad para sostenerse. El profesional del equipo de Fauna Silvestre del AMVA Andrés Alberto Gómez detalló que, clasificando el estado de 1 a 5, esta estaba en 1. Ante la sospecha de una afectación neurológica, los médicos veterinarios le realizaron una valoración clínica especializada con el fin de establecer un diagnóstico definitivo.

Fue necesario hacer un análisis de la alimentación a la tenían acostumbrados a estos ejemplares. FOTO: CORTESÍA AMVA

También, debido a que el animal no reconocía la comida que le ofrecían, le hicieron una prueba de consumo para evaluar sus preferencias alimentarias y orientar su rehabilitación nutricional. “Nuestro equipo de profesionales, médicos veterinarios, desde la parte nutricional estamos haciendo un esfuerzo grandísimo para que este animal se pueda compensar y entrar a un programa de rehabilitación”, explicó Gómez. El segundo caso correspondió a una marteja juvenil que decomisó la Policía Ambiental en la capital antioqueña. Esta arribó al centro con comportamientos de temor extremo y durante la evaluación veterinaria identificaron una inflamación abdominal, asociada a una alimentación inadecuada durante su tiempo en cautiverio, por lo que, al igual que en el caso anterior, le practicaron una prueba de consumo para determinar su dieta de recuperación. Gómez destacó los esfuerzos del equipo de protección de fauna silvestre para que estos animales “después de ser recuperados desde la parte nutricional, desde la parte biológica”, puedan ingresar a un programa de rehabilitación y ser liberados en su hábitat natural, posiblemente después de los estudios genéticos que hay que realizar”. También le sugerimos ver: Con balines y perdigones atacan a águilas y otras aves en vía de extinción en Antioquia La marteja es un mamífero de hábitos principalmente nocturnos y arborícolas. Habita en bosques tropicales de Centroamérica y Suramérica, incluida Colombia, y está adaptada para desplazarse entre los árboles y buscar alimento en el entorno natural. Se trata de una especie de primate pequeño perteneciente a la familia Aotidae; de hecho es el único primate de hábitos nocturnos de América. Su nombre científico es Aotus lemurinus y también es conocida como mono nocturno andino, mico de noche o marikiná. Tiene ojos muy grandes y redondos que le permiten ver con gran claridad en la oscuridad, pelaje suave y cola larga que no es prensil. Durante el día suele descansar en cavidades de los árboles o entre la espesa vegetación. Su dieta incluye sobre todo frutos, cumpliendo un papel ecológico en los bosques, entre otras funciones, mediante la dispersión de semillas. Por ello, mantenerla en cautiverio puede comprometer su bienestar y limitar el desarrollo de sus comportamientos naturales.

Llamado de protección

El equipo del AMVA hizo un llamado a la ciuidadanía para que no compre, venda ni mantenga animales silvestres como mascotas, pues su belleza o apariencia no justifican privarlos de su libertad. Además indicó que cuando una persona encuentra un animal silvestre herido, vulnerable o en riesgo en el territorio metropolitano, lo mejor es que se comunique con la línea de atención de fauna silvestre 304 630 0090, disponible todos los días de la semana. Los casos de tráfico o tenencia ilegal pueden denunciarse ante el correo atencionausuario@metropol.gov.co, también a la Policía Nacional a través de la línea 123. Igualmente, le puede interesar: Se dispara rescate de animales silvestres en el Valle de Aburrá: van 17.000 desde 2024 “No hagas parte del tráfico de fauna silvestre, si ves que alguien está comercializando, transportando o vendiendo animales silvestres, pon tu denuncia en los canales digitales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá o acércate a la Policía Nacional y denuncia”, invitó Gómez. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Preguntas y respuestas: