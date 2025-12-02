La multimillonaria suma que pedían por el hijo de Giovanny Ayala; delincuencia común estuvo detrás del secuestro

Un grupo de delincuencia común, interesando en cobrar un millonario rescate, estaría detrás del secuestro del cantante Miguel Ayala y de su mánager Nicolás Pantoja, perpetrado en el departamento del Cauca. Así lo ratificó este martes el director de la Policía, general William Rincón, tras anunciar la noticia del esperado rescate del hijo del también artista de música popular Giovanny Ayala, quien junto al mánager habían sido secuestrados el pasado 18 de noviembre en la vía Panamericana. La operación de rescate se ejecutó en el municipio caucano de La Sierra, adonde llegaron policías del Gaula y Comandos Jungla para liberar a las víctimas, quienes estaban en un cambuche en una área rural, al cuidado de un secuestrador, quien fue detenido.



Al parecer, en el incidente hubo un intercambio de disparos, y otro de los delincuentes logró escapar herido. Tras conocerse el rescate, de inmediato saltó al aire la pregunta: ¿qué grupo está detrás de este rapto y cuál fue el motivo? “Los secuestradores son de un grupo de delincuencia común, exigían $7.500 millones (por el rescate)”, afirmó el general Rincón.

Y recalcó que “no se descarta que hubieran sido subcontratados por un Grupo Armado Organizado con presencia en la zona”, en referencia a organizaciones terroristas como el ELN o las disidencias de las Farc, que tienen redes en Cauca. Las autoridades no dieron detalles de la banda de delincuencia común, pero anunciaron que su propósito es identificar a todos los integrantes para capturarlos.

Según la Dirección Antisecuestro de la Policía, en lo corrido de este año han sido liberadas 76 personas. Tan solo en el mes de noviembre y lo que va de diciembre se han ejecutado ocho operaciones, que permitieron el regreso a casa de 22 víctimas. La estadística recopilada por el Ministerio de Defensa indica que este año se ha presentado un incremento del 118% en los secuestros (con corte al 31 de octubre), al registrar 527 casos, en comparación a los 242 del mismo periodo de 2024. De esos casos, 22 personas continúan en cautiverio y cuatro más fueron asesinadas por los secuestradores.