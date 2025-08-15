x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

50 millones de pesos de recompensa para encontrar a la médica secuestrada en Valle del Cauca

A los niños de la profesional, también raptados en un principio, ya los dejaron en libertad.

  • Ella es Daniela Hernández Montoya, la médica secuestrada en Sevilla, Valle del Cauca. FOTO: CORTESÍA.
    Ella es Daniela Hernández Montoya, la médica secuestrada en Sevilla, Valle del Cauca. FOTO: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

15 de agosto de 2025
bookmark

Una recompensa de $50 millones de pesos ofreció la Gobernación de Valle del Cauca por información que ayuda a esclarecer un secuestro que tiene adolorida a la comunidad valluna.

Se trata del rapto de Daniela Hernández Montoya, médica del Hospital Centenario, a quien un grupo armado secuestró en la tarde de este jueves en el municipio de Sevilla, cuando recogía a sus dos hijos menores de edad en la salida del colegio.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, los delincuentes los obligaron a subir a una camioneta Toyota blanca, y posteriormente soltaron a los niños de 4 y 8 años, quienes ya fueron recuperados por la Policía.

Este viernes se realizó un consejo de seguridad en Sevilla, en el que no solo se decidió asignar la recompensa, sino conformar un equipo especial de investigadores para seguirle el rastro a los secuestradores.

La Fundación Médica Colombiana publicó un comunicado sobre el hecho, en el que indicó: “Este acto atroz no solo constituye una grave violación de los derechos humanos, sino que también afecta profundamente al personal médico, a sus familias y a la sociedad en genera”.

Y añadió que “es inadmisible que en Colombia ejercer la medicina y formar una familia se haya convertido en una actividad que ponga en peligro la vida de nuestros seres queridos”.

La Policía anunció que reforzará la vigilancia en el municipio de Sevilla. De momento se desconoce qué organización criminal tiene a la médica en su poder.

El pasado 3 de mayo, en el corregimiento Potrerito del municipio de Jamundí, se presentó otro secuestro que mantuvo en vilo a la sociedad valluna. La víctima fue Lyan José Hortúa Bonilla, un niño de 11 años de edad.

Estuvo retenido durante 18 días, hasta que su familia les pagó a los captores una millonaria suma de dinero y fue dejado en libertad el 21 de mayo.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Un presunto cobro de bienes de la mafia habría desatado el secuestro del niño Lyan en Valle del Cauca

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida