El emotivo mensaje con el que Bryan Cranston despidió a RJ Mitte, su hijo en Breaking Bad: “Es especialmente devastador”

Este lunes falleció RJ Mitte, el actor estadounidense que se hizo reconocido internacionalmente por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad. Su representante confirmó que la causa de la muerte del hombre de 34 años fue suicidio.

Tras de que sus managers confirmaran la noticia, decenas de figuras de Hollywood comenzaron a publicar mensajes de despedida en sus redes sociales. Uno de los más emotivos fue el de Bryan Cranston, el protagonista de la producción de Vince Gilligan estrenada en 2008.

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Cranston, quien interpretó en la serie a Walter White, un profesor de química que se convierte en fabricante de metanfetamina y es el padre de Walter Jr., compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía junto a Mitte y un extenso mensaje de despedida.

“Escribo estas palabras esta noche sumido en una profunda desesperación. RJ Mitte, mi dulce hijo en Breaking Bad, ha muerto”, dijo el actor de 70 años, quien relató cómo fueron sus primeros encuentros con el fallecido activista.

”Lo conocí cuando apenas tenía 14 años, después de ser elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo. Nació con parálisis cerebral, pero nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con una enorme determinación”, aseguró.