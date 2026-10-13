Tusas, chismes y confesiones: el éxito de La letra pequeña

En cinco años La letra pequeña pasó de ser una cuenta de Instagram en la que Santiago Álvarez compartía frases a un show en vivo al que asisten entre 500 y 1.000 personas, dependiendo de la ciudad donde se presente.

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Hacer de la tusa un show fue lo que permitió que la cuenta dejara de ser solo frases y se convirtiera en una especie de confesionario público. Pero el paso se fue dando poco a poco. La historia empezó en 2020; Santiago es publicista y, por su trabajo, lo de escribir frases se le daba con facilidad.

–Eran frases de la cotidianidad, con las que la gente se sentía identificaba, como verdades bien dichas, de esas cosas que vos escuchás y dices: “Sí, a mí me pasó” —dice Santiago.

“Mi último polvo del año fue un Bonfiest, qué tristeza”, “estoy más soltera que Beéle con esposa”, “se toman peores decisiones ovulando que borracha” o “en mi casa el hombre que resuelve es mi mamá”, son algunas de las frases que se leen en el perfil.

La cuenta fue sumando seguidores, más mujeres que hombres; entonces Santiago pensó en buscar patrocinadores o ingresos por publicidad. En ese proceso, una amiga le advirtió que debía dejarse ver, aparecer en la cuenta, pues hasta entonces eran solo frases. Se dejó ver y por un momento todo fue confuso; las mujeres que seguían la cuenta pensaban que detrás de las frases había otra mujer, pero no. Ahí fue que empezaron a compartirle historias de tusas; sentían que era un hombre que conocía bien a las mujeres.

–Cuando me empezaron a contar sus tusas, yo empecé a hacer algo que se llamaba Parece chiste, pero es anécdota, y ponía la cajita de preguntas de Instagram; ahí la gente me contaba sus tusas y yo reaccionaba y hablaba sobre eso —recuerda Santiago.

Entendiendo que las mujeres interactúan más, que quieren compartir y están más dispuestas a hablar sus cosas, así sean dolorosas, Santiago armó el primer show en vivo, lo grabó, subió algunos apartes a Instagram, y empezó el furor. Desde entonces han pasado tres años y no ha parado de hacer shows, ya no solo en Medellín, sino en Bogotá, Cali, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio. Incluso hace cuatro meses pudo dejar su trabajo como publicista y dedicarse por completo a La letra pequeña, en noviembre hará su primer show internacional, en Costa Rica, y el próximo año se presentará en Europa, Australia y Estados Unidos.

El éxito del formato, dice él, se explica por varias razones: que a la gente le encanta el chisme, que a muchos les gusta vivir como en una telenovela, entre dramas, buscando problemas, y que la gente se confunde y se obsesiona con la idea del amor y todo se vuelve un lío.

–La gente cree que el tener pareja es ser dueño del otro y les gusta mucho la construcción social de la pareja, entonces se aguantan un montón de cosas por evitar la soledad; eso es lo que siempre pasa, sobre todo a las mujeres. Ahí es donde nacen las historias que hacen que La letra pequeña exista –dice.

Con los años ha entendido que hay gente que se inventa las historias, que otros las exageran, que muchos van a escuchar para encontrarse en las historias de los demás, sentir que no están solos, que las mujeres participan más, que van cada vez más hombres, pero participan menos, y sobre todo, que entre los hombres y las mujeres hay un abismo insalvable.

–Los hombres tienen muchos pecados y no están acostumbrados a contar sus cosas. Les cuesta reconocer que fueron mal polvo, que les pusieron cachos, en fin, como que prefieren no contar para no desbaratar su propia versión de sí mismos –cuenta Santiago.

Parte del éxito es hacer evidente esa distancia que hay entre hombres y mujeres, ese desencuentro que produce el amor, pero más allá de contar historias de tusas, La letra pequeña se ha ido convirtiendo en espacio de conversación que empezó en las redes, pero no se limitó a ellas; es un lugar para el encuentro.

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Cada show dura dos horas e incluye un invitado, que puede ser una artista o una personalidad de redes sociales, y premios para la mejor historia de la noche.

–Es un plan diferente, vale la pena vivirlo. La gente no debería avergonzarse de las cosas que le suceden; por el contrario, deberían sentirse orgullosa de poder reírse de eso que le pasó y de que ya salieron de ahí y aprendieron. Valoramos mucho el éxito, pero no los errores, y si usted está hoy donde está, es porque se equivocó varias veces –concluye Santiago.